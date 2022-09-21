Путину вызывали врачей: в Британии раскрыли причину переноса объявления мобилизации в РФ

Владимиру Путину вызывали медиков, / politolog.net

Президент РФ Владимир Путин записывал видеообращение о начале "частичной мобилизации" в РФ 13 часов.

Он задержался к началу записи выступления и, к тому же, его одолел приступ кашля. Поэтому в итоге показ записи его выступления перенесли с 20 на 21 сентября, пишет британская The Daily Mail со ссылкой на кремлевские источники.

Кроме того, Путин пожаловался на боли в груди, после чего ему понадобилась помощь медиков. Отмечается, что перед началом записи Путина одолел приступ кашля и боли в груди.

При этом выступление Путина несколько раз перезаписывали из-за плохого самочувствия российского президента, уточняется в материале.

Кроме того, по данным британских журналистов, в ближайшем окружении Путина допускают, что глава государства прикинулся больным, чтобы еще подумать над содержанием своего обращения.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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