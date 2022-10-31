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Пьянство и неповиновение: в России оккупанты и "мобики" устроили массовую драку

31 октября 2022, 23:52

В России продолжаются драки между контрактниками и свежемобилизованными. Теперь Оккупанты из 74-й отдельной мотострелковой бригады устроили массовую драку.

Русская армия, драка
В России оккупанты и "мобики" устроили массовую драку/ https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В РФ продолжаются конфликты между кадровыми оккупантами и свежемобилизованными согласно указам диктатора Путина. Теперь оккупанты из 74-й отдельной мотострелковой бригады устроили массовую драку, сообщает портал "Цензор.НЕТ".

Более опытные солдаты страны-агрессора решили наказать новобранцев за неповиновение и пьянство

Россияне организовали потасовку в формате толпа на толпу прямо на территории воинской части. Контрактники жестко избивали "мобиков". А некоторым даже связывали руки скотчем.

Тех, кто терял от побоев сознание, оттаскивали бездыханными на плац.

"Убивают прям жестко пацанов, откачивают вон там. Звери [проклятые ‒ Главред] ломают прям жестко", – рассказали очевидцы.

Напомним, ранее в Херсонской области за три дня погибла почти вся рота мобилизованных оккупантов – из 100 человек выжили только восемь. Чтобы усилить правобережье в области, российское военное командование перебросило на один из участков роту из 100 мобилизованных. Их бросили на фронт лишь через два дня после того, как мобилизовали.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области на военном полигоне расстреляли десятки мобилизованных РФ перед отправкой на войну в Украину. Жертв расстрела на полигоне РФ может быть более трех десятков. Как известно, конфликт возник во время учений на религиозной почве.

После этого оккупанты, которые были на том полигоне, массово отказались ехать на войну в Украину. Мобилизованные из Брянской области категорически отказываются выполнять преступные приказы командования РФ.

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