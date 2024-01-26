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"Работаем с китайской стороной": Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит

Руслана Заклинская
26 января 2024, 17:17
Украина совместно с другими мировыми партнерами работает над привлечением Китая к мирному саммиту в Швейцарии.
'Работаем с китайской стороной': Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит
Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит по войне с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Украина пригласила главу Китая Си Цзиньпина принять участие в мирном саммите мировых лидеров по случаю приближения второй годовщины полномасштабного вторжения России. Он должен состояться в Швейцарии. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Игоря Жовкву.

"Мы однозначно приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне, на уровне президента Китайской Народной Республики", - сказал Жовква.

Украинский дипломат выразил надежду, что Китай присоединится к этой инициативе на самом высоком уровне, а его участие будет чрезвычайно важным для Украины. Жовква подчеркнул, что совместно с другими мировыми партнерами Украина работает над привлечением китайской стороны к этому событию.

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"Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите", - добавил он.

В то же время, пока не определена конкретная дата или место проведения саммита, но Швейцария уже согласилась провести его по просьбе Украины. Сейчас обсуждаются детали этого события.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Следует заметить, что Китай имеет тесные отношения с Россией и пока воздерживается от критики войны в Украине. Однако он также предлагает свою помощь в посредничестве в развязывании войны и поддерживает уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран.

Напомним, 21 марта 2023 года в Москве состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином. Главной темой обсуждения стала война в Украине. После встречи они подписали заявление "Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства" и план развития экономического сотрудничества до 2030 года.

Также экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза заявил, что президент Китая пытается укрепить сотрудничество с российским диктатором Путиным с целью ослабления лидерства США. Он считает, что эта стратегия направлена на снижение влияния Байдена и укрепление позиций обеих стран в мире.

Как сообщал Главред, Китай отклонил возможность встречи премьер-министра Ли Цяна и президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии. По данным Politico, правительство Китая не заинтересовано в прекращении войны в Украине.

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Си Цзиньпин новости Китая война России и Украины
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