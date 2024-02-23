Раскололся надвое: очевидцы утверждают, что в России разбился еще один самолет

Основная часть второго российского самолета - в полуболоте, грязи и камышах, он без опознавательных знаков, говорят российские пропагандисты.

https://glavred.info/world/raskololsya-nadvoe-ochevidcy-utverzhdayut-chto-v-rossii-razbilsya-eshche-odin-samolet-10544501.html Ссылка скопирована

В России разбился также Ил - 76 / Коллаж: Главред, Фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

В небе над Канивским районом Краснодарского края, вероятно, сбили еще один самолет ВС РФ Ил-76. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

"С Земли что-то прилетело. Никто не знает что. На месте работают пожарные, все уже потушили почти, военные опознали Ил-76", - сообщили очевидцы падения самолета.

Российские пропагандисты утверждают, что при падении самолет раскололся на две части. Одна упала в поле, а вторая приземлилась за одним из частных домов на хуторе Трудовая Армения. Также утверждают, что на месте падения слышны взрывы.

видео дня

Также жители хутора поделились своими впечатлениями после падения российского самолета. Говорят, что слышали два "хлопка" и гул.

"Он летел с полей и когда мы услышали два хлопка и гул, выбежали на улицу. Прошел прямо над нами и держался в направлении лесополосы и берега", - говорят очевидцы.

По словам пропагандистов, когда самолет пролетал мимо хутора, то уже был без правого крыла и летел под наклоном.

"Фюзеляж упал в землю, а левое крыло отбило деревьями и приземлилось во двор дома", - добавили россияне.

Российские военные на месте падения говорят, что был сбит Ил-76.

"То, что Ил-76, транспортный самолет, вероятнее всего. Это слова военных, которые узнали обломки. Однако, по их словам, самолет без каких-либо опознавательных знаков и поначалу даже были сомнения, что это наш борт. Но российский самолет. Основная часть - фюзеляж в полуболоте, в грязи и камышах, будем ждать технику", - рассказали местные.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что "около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов". Однако позже россияне уточнили, что подтверждено падение одного самолета.

Инфографика А-50 / Главред

Что известно о самолете а-50 А-50-советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолету Ту-126. вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нем, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. А - 50 может применяться: для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;

для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке;

для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные таморские цели;

может служить воздушным командным пунктом. А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним. На вооружении РФ есть всего 3 единицы а-50 и 6 единиц А-50У. стоимость каждого - $330 млн.

Ликвидация российского а-50

Напомним, вечером 23 февраля ГУР вместе с воздушными силами ВСУ сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления а-50. его сбили над Азовским морем, а обломки упали на территории Краснодарского края.

Также Россия до последнего не признавала падение самолета. Российские пропагандисты утверждали, что в Краснодарском крае упал "неустановленный летательный аппарат" и теперь там "горит камыш".

Кроме этого, бойцы ГУР и Воздушных сил ВСУ уничтожили новую модернизацию российского самолета-разведчика А50У благодаря мариупольским партизанам. Уничтожение самолета является серьезным ударом для оккупантов, поскольку таких машин у них единицы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.