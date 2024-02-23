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Раскололся надвое: очевидцы утверждают, что в России разбился еще один самолет

Руслана Заклинская
23 февраля 2024, 22:36обновлено 23 февраля, 23:15
Основная часть второго российского самолета - в полуболоте, грязи и камышах, он без опознавательных знаков, говорят российские пропагандисты.
Раскололся надвое: очевидцы утверждают, что в России разбился еще один самолет
В России разбился также Ил - 76 / Коллаж: Главред, Фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

В небе над Канивским районом Краснодарского края, вероятно, сбили еще один самолет ВС РФ Ил-76. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

"С Земли что-то прилетело. Никто не знает что. На месте работают пожарные, все уже потушили почти, военные опознали Ил-76", - сообщили очевидцы падения самолета.

Российские пропагандисты утверждают, что при падении самолет раскололся на две части. Одна упала в поле, а вторая приземлилась за одним из частных домов на хуторе Трудовая Армения. Также утверждают, что на месте падения слышны взрывы.

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Также жители хутора поделились своими впечатлениями после падения российского самолета. Говорят, что слышали два "хлопка" и гул.

"Он летел с полей и когда мы услышали два хлопка и гул, выбежали на улицу. Прошел прямо над нами и держался в направлении лесополосы и берега", - говорят очевидцы.

По словам пропагандистов, когда самолет пролетал мимо хутора, то уже был без правого крыла и летел под наклоном.

"Фюзеляж упал в землю, а левое крыло отбило деревьями и приземлилось во двор дома", - добавили россияне.

Российские военные на месте падения говорят, что был сбит Ил-76.

"То, что Ил-76, транспортный самолет, вероятнее всего. Это слова военных, которые узнали обломки. Однако, по их словам, самолет без каких-либо опознавательных знаков и поначалу даже были сомнения, что это наш борт. Но российский самолет. Основная часть - фюзеляж в полуболоте, в грязи и камышах, будем ждать технику", - рассказали местные.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что "около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов". Однако позже россияне уточнили, что подтверждено падение одного самолета.

инфографика А-50
Инфографика А-50 / Главред

Что известно о самолете а-50

А-50-советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолету Ту-126. вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нем, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

А - 50 может применяться:

  • для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
  • для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке;
  • для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные таморские цели;
  • может служить воздушным командным пунктом.

А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.

На вооружении РФ есть всего 3 единицы а-50 и 6 единиц А-50У. стоимость каждого - $330 млн.

Ликвидация российского а-50

Напомним, вечером 23 февраля ГУР вместе с воздушными силами ВСУ сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления а-50. его сбили над Азовским морем, а обломки упали на территории Краснодарского края.

Также Россия до последнего не признавала падение самолета. Российские пропагандисты утверждали, что в Краснодарском крае упал "неустановленный летательный аппарат" и теперь там "горит камыш".

Кроме этого, бойцы ГУР и Воздушных сил ВСУ уничтожили новую модернизацию российского самолета-разведчика А50У благодаря мариупольским партизанам. Уничтожение самолета является серьезным ударом для оккупантов, поскольку таких машин у них единицы.

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