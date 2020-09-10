Расследование в тупике: в РФ назвали заказчика отравления Навального

Алексей Навальный / Reuters

В отравлении российского оппозиционера Алексея Навального заинтересован только один человек, заявил российский журналист Игорь Яковенко.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, ситуация с расследованием отравления Навального находится в тупике.

"Есть абсолютное большинство людей, которые понимают, что Навального отравили, причем заказчиком и непосредственным организатором этого отравления является Путин, поскольку достаточно очевидно, кому это выгодно и кто мог располагать ресурсами для того, чтобы дать команду отравить именно таким ядом - боевым отравляющим веществом класса Новичок. Есть один человек, который в этом заинтересован, и неприлично сомневаться, когда уверен", - отметил журналист.

Он также обратил внимание на ситуацию с правоохранительными органами РФ, которые делаю вид, что в отравлении Навального нет состава преступления.

"Очевидно, что большая часть цивилизованного мира прекрасно понимает, кто заказчик, кто преступник, ведется дипломатическая игра. Меркель говорит, что надо проводить расследование, хотя понятно, что как может организовать расследование тот же Путин, когда он прекрасно понимает, что реальное расследование приведет к нему. Здесь в определенной степени тупик", - добавил Яковенко.

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Ранее один из разработчиков Новичка, доктор химических наук Вил Мирзаянов рассказал о том, какое вещество могло использоваться при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Ученый не исключает, что Навальный пострадал в результате воздействия вещества группы Новичок под кодовым названием А-242.

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.

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Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже вывели из состояния комы.