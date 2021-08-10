Разрыв с Украиной и ультиматум от Путина: Илларионов объяснил цель выступления Лукашенко

Лукашенко готов выполнять все поручения, о которых ему скажет Путин – Илларионов / УНІАН

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко своими новыми заявлениями показал России, что он готов действовать в фарватере политики хозяина Кремля Владимира Путина. При этом он фактически разорвал отношения с официальным Киевом. Ситуация может измениться в том случае, если Минск принесет извинения, а украинские власти их примут. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что слова Лукашенко об украинском государстве заблокируют любые возможные переговоры Киева и Минска на высшем уровне.

Читайте также"На вилах бы вынесли Зеленского": Лукашенко пригрозил вместе с Путиным за сутки ударить по Украине"Это сигнал всем (заявления Лукашенко об Украине). Это сигнал Путину, что он выполнял и будет выполнять его поручения, какими бы они ни были. Это первое. Второе – по сути дела, это заявление является заявлением о разрыве отношений с Украиной. Фактически отношения могут продолжаться, но то, что он сказал в адрес Украины и украинского президента, делает невозможными какие-либо контакты на уровне первых лиц", - отметил Илларионов.

Как полагает эксперт, выступление Лукашенко соотносится со статьей Путина об Украине, в которой высказаны месседжи, позже озвученные и Лукашенко. В такой ситуации, после подобных заявлений, восстановление белорусско-украинских отношений возможно только в том случае, если Минск принесет извинения, в президент Владимир Зеленский их примет.

"Он включился в ту игру, которую Путин начал своей так называемой статьей, которая является ультиматумом Украине и одновременно сигналом пятой колонне в означенный день и час, как он там говорит "миллионы украинцев должны встать, взять оружие и решить вопрос с этой властью". Путин это четырежды повторил как в самом тексте, так и в последующих комментариях. Затем последовал вот этот опрос общественного мнения в Украине (относительно "единого народа" Украины и РФ), понятно, что вопрос там был сманипулирован. Но у меня сложилось впечатление, что предварительный опрос общественного мнения в Украине был проведен до того, и Путин знал приблизительно результаты того, как украинцы могут отреагировать на вопрос о едином народе. Получилась разыгранная сценка – в начале Путин пишет статью, а потом опросы показывают, что якобы его тезисы поддерживаются большим количеством граждан", - уточнил Илларионов.

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Также он добавил, что в Украине не должны сомневаться в том, что Беларусь не является нейтральным государством, о чем можно было слышать в последние годы.



"Если кто-то еще в Украине в предшествующие годы мог полагать, что сосед с севера является как минимум нейтральным, эти заявления говорят о том, что сосед с севера не является нейтральным, и надо понимать, что граница на севере уже сегодня не является границей нейтрального государства", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Заявления Лукашенко об Украине

Белорусский глава государства Александр Лукашенко допустил признание Минском оккупированного Крыма территорией России. Он считает, что после ухудшения отношений с Киевом у него теперь "развязаны руки" по вопросам Украины. Причем за ним "не заржавеет" в том случае, если подобное решение будет принято крупным российским бизнесом.

При этом Лукашенко лично обвинил президента Украины Зеленского в "поставке боевиков" и "оружия" на территорию Беларуси. По его мнению, Зеленский якобы в РБ поставляет и "взрывчатку".

Кроме того, Лукашенко пригрозил придти в Украину через белорусско-украинскую границу без оружия, получить поддержку "90% украинцев" и "вернуть Украину".