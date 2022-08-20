"Развал и хаос": эксперт пояснил, чем аукнется для России путинская авантюра с нападением на Украину

Эксперт пояснил, чем аукнется для России путинская авантюра с нападением на Украину/ https://ua.depositphotos.com/

Директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин заявил о том, что путинская авантюра с полномасштабным нападением на Украину кончится неконтролируемым развалом России. Такое мнение эксперт высказал во время чата на Главреде.

"Развал и хаос. Там уже ничего понять будет нельзя. Будут войны, будут какие-то выяснения между собой. Это просто будет полный развал России, причём неконтролируемый. Единственная сила, которая хоть как-то сможет влиять на этот процесс – это только украинская армия", - говорит он

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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