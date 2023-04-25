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РФ хотела напугать отправкой 10 тысяч корейских солдат в Украину: в Белом доме отреагировали

Дмитрий Видоменко
25 апреля 2023, 08:54 обновлено 25 апреля, 09:02
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Российская пропаганда снова заявила о возможности отправки 10 000 военных Северной Кореи в Украину - в Белом доме быстро и жестко отреагировали.
Северная Корея, Белый дом
В Белом доме отреагировали на слух об отправке в Украину солдат из КНДР / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Пропагандисты из страны-агрессора России вновь заявили о возможности отправки 10 тысяч военных Северной Кореи в Украину. В ответ в на брифинге советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил о том, что на временно оккупированных РФ украинских территориях не должно быть ни одного боевика из враждебных стран.

"И эта позиция ясна и недвусмысленна — ее разделяют США, Республика Корея и все страны, проголосовавшие за осуждение этой жестокой незаконной агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины", — сказал советник Байдена.

Заявления Дмитрия Медведева о корейской сценарии в Украине

Ранее бывший президент страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев в очередном своем пропагандистском и неадекватном опусе в Telegram заявил – мол, Украина рассматривает возможность "корейского сценария" в войне против России, стремясь повторить путь Южной Кореи и надеяться на освобождение временно оккупированных районов.

видео дня

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в весьма жесткой форме прореагировал на такое заявление.

Позднее в интервью Главреду историк, политический аналитик Александр Палий заявлял, что возвращение Крыма Украине военным путем станет политическим ударом по руководству России, что станет толчком к превращению РФ в Северную Корею.

Смотрите видео телеканала "1+1" о скандалах, связанных с Дмитрием Медведевым:

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