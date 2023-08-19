РФ уже проиграла и не сможет достичь в Украине своей первоначальной цели - Байден

Глава Белого дома Джо Байден назвал "смешной" аргументацию российского диктатора Владимира Путина относительно вторжения в Украину.

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Джо Байден заявил, что Путин не сможет достичь своей первоначальной цели в Украине / Фото УНИАН, скриншот

Страна-агрессор Россия уже проиграла войну, поскольку не способна достичь своей первоначальной цели. Об этом заявил президент США Джо Байден после трехстороннего саммита с лидерами Японии и Южной Кореи.

"Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой заявляла. Это невозможно", - цитирует Байдена CNN.

Глава Белого дома назвал "смешной" аргументацию Путина относительно вторжения в Украину.

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По словам американского президента, отсутствие реакции на российскую агрессию могло бы стать сигналом для Китая в отношении Тайваня.

"Представьте, если бы мы ничего не сделали... Если бы мы стояли на месте, какой сигнал по Тайваню мы бы послали Китаю? Какой сигнал это дало бы всему миру?" – сказал он.

Байден подчеркнул, что вторжение РФ в Украину не является "только европейской проблемой, такого вторжения не было со времен Второй мировой войны".

Президент США также высоко оценил реакцию японского лидера на российскую агрессию, заявив, что Япония "продемонстрировала сильное лидерство в рамках G7, сделала свой вклад в значительный объем финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также нелетальной военной техники".

"Руководство Японии с первого дня было критически настроено, давая понять, что последствия войны выходят далеко за пределы Европы", – добавил Байден.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявлял, что Путин не сможет выиграть развязанную им полномасштабную войну против Украины. В определенный момент он решит, что война не отвечает интересам Москвы. Украина же вступит в Североатлантический альянс.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что сроки окончания войны в Украине в значительной степени будут привязаны к президентским выборам в США, которые состоятся в 2024 году. Нынешний президент Джо Байден не позволит Киеву проиграть войну, ведь ему нужна победа Украины, чтобы повысить свои шансы попасть на второй президентский срок.

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