УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

РФ внезапно вывозит ПВО из фронта: враг в панике пытается защитить свой тыл

Ангелина Подвысоцкая
22 января 2024, 00:28
Российские оккупанты начали вывозить системы ПВО после ударов по газовому терминалу "Усть-Луга Ойл".
С-300, пожар на Новатэк
Российские оккупанты внезапно вывозят ПВО из фронт / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, armenpress.am

Российские оккупанты внезапно начали вывозить из фронта свои системы ПВО. Это начало происходить после атаки на газовый терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Этот нефтяной терминал является одним из самых новых и важных для РФ, ведь н работает на экспорт и поставляет топливо оккупантам. После того как СБУ атаковала этот объект, все танкеры отошли далеко в море.

Атака на танкер привела к тому, что россияне в панике пытаются перебросить большое количество установок ПВО для защиты тыла.

видео дня

"Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость", - заявил источник.

Удары по оккупантам

В ночь на воскресенье, 21 января, в Ленинградской области Российской Федерации состоялась новая атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные жители услышали шум дронов, после чего в районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга, расположенном на берегу Финского залива Балтийского моря, прогремели взрывы. Об этом говорится в сообщениях российских телеграмм-каналов.

Немного позже стало известно, что целью атаки беспилотников в ночь на 21 января стали авиаремонтный завод в Смоленской области России, который занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники. Также этой ночью был атакован завод "Щегловский вал" в Туле, где изготавливаются зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". По данным источников, это была плановая операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В свою очередь, Глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя взрывы в России, подчеркнул, что в ближайшем будущем не предвидится никаких кардинальных изменений: "Все, что мы сделали, мы будем делать и в дальнейшем".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине вторжение России атака дронов
Реклама

Главное за день

РФ внезапно вывозит ПВО из фронта: враг в панике пытается защитить свой тыл

РФ внезапно вывозит ПВО из фронта: враг в панике пытается защитить свой тыл

00:28 Мир
"Ситуация была бы катастрофической": Ким Чен Ын "спас" Путина в Украине – ГУР

"Ситуация была бы катастрофической": Ким Чен Ын "спас" Путина в Украине – ГУР

22:41 Украина
Украину накрывает почти 7-бальная магнитная буря: "трусить" будет минимум 4 дня

Украину накрывает почти 7-бальная магнитная буря: "трусить" будет минимум 4 дня

22:31 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

01:31

Как только из ювелирки: как почистить серебряное кольцо

01:27

Умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит

00:28

РФ внезапно вывозит ПВО из фронта: враг в панике пытается защитить свой тыл

00:07

"Отняло кусок полноценной жизни": Астафьева рассказала про проблемы со здоровьем

21 января, воскресенье
22:41

"Ситуация была бы катастрофической": Ким Чен Ын "спас" Путина в Украине – ГУР

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
22:31

Украину накрывает почти 7-бальная магнитная буря: "трусить" будет минимум 4 дня

22:02

РФ за день обстреляла более 100 населенных пунктов в 9-ти областях - Зеленский

21:45

Трамп назвал свой "сценарий" завершения войны России против Украины

21:40

"Не хотел, чтобы его видели": жена Билоножко рассказала про последние дни певца

Реклама
21:28

"Говорить, что все хорошо, нельзя": Буданов резко высказался о контрнаступлении ВСУ

21:13

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 января: Овну - новые перпективы, Блюзнецам - предложение

20:38

Наступление войск РФ под Купянском: боец ВСУ назвал важную цель оккупантов

20:21

Уровень угрозы повышен: РФ может атаковать Украину ракетами

20:13

В следующем году Путин, вероятно, действительно будет слать гонцовмнение

19:25

Жертва бомбардировки РФ роддома в Мариуполе оказалась путинисткой: что пишут в сети

19:17

Порывы ветра до 34 м/с: синоптики назвали регионы, где ударят сильные морозы

19:08

Лунный календарь 22 января 2024 года: какое значение имеют сны в этот день

19:04

Одобряет войну и критикует Пугачеву: Ярмольник впервые публично поддержал Путина

18:58

Ходжес – об ударах по Ленинградской области: Буданов и ГУР опережают спецслужбы РФ

18:30

Атака украинских БПЛА: российский завод "Новатэк" остановил работу - Bloomberg

Реклама
18:00

Почему в советских квартирах делали антресоли в коридоре

17:59

Что случилось со звездой сериала "Каменская", который прятал наркотики в трусах

17:53

Путин по-прежнему собирается наступать на Украинумнение

17:37

"Это "красная линия": в Раде хотят отменить визит Фицо в Украину

17:33

Россия атаковала Украину ракетами: в двух городах прогремели взрывы

17:19

Мир с Россией "в обмен" на Крым и Донбасс: Зеленский назвал условие Украины

16:58

Кому повезет в феврале 2024: счастье в любви обеспечено

16:34

Проблема уйдет навсегда: народное средство уберет запах из обуви за пол часа

16:16

Путин перед "выборами" приготовил россиянам "сделку": в ГУР узнали детали

16:13

Россияне перегруппировываются, ВСУ готовятся к наступлению РФ - Тарнавский

15:54

Надо идти вперед: экс-командир батальона "Айдар" озвучил сценарии войны на 2024 год

15:15

Я бы не спешил с выводами: Буданов сделал заявление о смерти Пригожина

15:09

Во все сферы жизни ворвется счастье и успех: этот ритуал надо провести 24 январяВидео

15:05

Войска РФ в морозы атакуют с бронетехникой, их потери выросли – разведка Британии

14:54

"Великий лидер в Европе": Трамп сделал комплимент премьеру Венгрии Виктору Орбану

14:52

16-летний сын Марички Падалко собрался служить в ВСУ

14:51

Пора перепрятать: где категорически нельзя хранить деньги и драгоценности

14:48

Bild пишет о новой стратегии ВСУ: Украина меняет цели ударов по России

14:30

Атака на российский нефтяной терминал: стало известно, кто ее организатор

14:25

Что нельзя выбрасывать 22 января, чтобы не потерять счастье - приметы

Реклама
14:16

Невеста бросила Франкенштейна: рецензия на фильм "Бедные-несчастные"Видео

14:07

В Севастополе раздались взрывы: оккупанты жалуются на ракеты ВСУ

13:16

В Украине изменили стоимость сразу всех важных продуктов: чего ожидать гражданам

13:10

Россияне перешли в наступление по всему фронту: в ВСУ раскрыли детали

12:58

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 января: Деве - старший партнер, Козерогу - много внимания

12:50

Зеленский не видит необходимости мобилизовать 500 тысяч человек

12:43

(Не)железная леди: Маша Ефросинина попала в больницу - что произошло

12:07

Лишних повесток от ТЦК больше не будет - Минобороны

11:55

Масштабные взрывы в России: СМИ сообщили, что стало целью для атаки беспилотников

11:51

Подставили под огонь гражданских: оккупанты поймали прилет в Донецке

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подругеЦерковные праздники 2024
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять