РФ внезапно вывозит ПВО из фронта: враг в панике пытается защитить свой тыл

Российские оккупанты начали вывозить системы ПВО после ударов по газовому терминалу "Усть-Луга Ойл".

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Российские оккупанты внезапно вывозят ПВО из фронт / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, armenpress.am

Российские оккупанты внезапно начали вывозить из фронта свои системы ПВО. Это начало происходить после атаки на газовый терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Этот нефтяной терминал является одним из самых новых и важных для РФ, ведь н работает на экспорт и поставляет топливо оккупантам. После того как СБУ атаковала этот объект, все танкеры отошли далеко в море.

Атака на танкер привела к тому, что россияне в панике пытаются перебросить большое количество установок ПВО для защиты тыла.

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"Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость", - заявил источник.

Удары по оккупантам

В ночь на воскресенье, 21 января, в Ленинградской области Российской Федерации состоялась новая атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные жители услышали шум дронов, после чего в районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга, расположенном на берегу Финского залива Балтийского моря, прогремели взрывы. Об этом говорится в сообщениях российских телеграмм-каналов.

Немного позже стало известно, что целью атаки беспилотников в ночь на 21 января стали авиаремонтный завод в Смоленской области России, который занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники. Также этой ночью был атакован завод "Щегловский вал" в Туле, где изготавливаются зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". По данным источников, это была плановая операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В свою очередь, Глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя взрывы в России, подчеркнул, что в ближайшем будущем не предвидится никаких кардинальных изменений: "Все, что мы сделали, мы будем делать и в дальнейшем".

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