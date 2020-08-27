Риск обвала рубля в Беларуси: Лукашенко рассказал, о чем Минск намерен просить Россию

Лукашенко решил оставить в Беларуси одолженный у России 1$ миллиард / Reuters

Для поддержки валютного рынка Беларуси официальный Минск намерен провести переговоры с Россией на уровне глав правительств с целью рефинансирования 1$ миллиарда долларов. Власти страны будут пытаться не допустить ситуации с обвалом национальной валюты.

Об этом заявил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает государственное информагентство Белта.

По его словам, диалог белорусского премьера Романа Головченко с главой российского правительства Михаилом Мишустиным должен состояться уже сегодня, 27 августа.

"Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - отметил Лукашенко.Читайте такжеВойска МВД России помогут режиму Лукашенко: Путин сделал заявление

Глава РБ заверил, что власти приложат максимальные усилия для стабилизации национальной валюты. В стране плавающий курс, однако любой желающий может купить доллар по цене, которая продиктована нынешней конъюнктурой рынка.

"У нас плавающий курс: спрос большой - значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше – значит, будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", - уверяет политик.

Напоследок Лукашенко подчеркнул, что у страны на данный момент достаточно резервов для поддержания национальной валюты, поэтому нет никаких поводов для заявлений о катастрофе.

Ранее избранный по версии ЦИК Беларуси президент Лукашенко сделал заявление о готовности сесть за стол переговоров с белорусской оппозицией.