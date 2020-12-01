Россия и Турция подписали соглашение по Нагорному Карабаху / Фото Reuters

Во вторник, 1 декабря, Минобороны Турции сообщило о подписании соглашения с Россией о создании совместного центра мониторинга в Карабахе.

"Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано", - говорится в заявлении ведомства, его цитирует РИА Новости.

Отмечается, что ведется подготовка к началу его работы в ближайшее время.

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Отметим, 9 ноября, Россия, Армения и Азербайджан договорились о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха с 00:00 10 ноября.

На основе трехстороннего соглашения Ереван возвращает Азербайджану Кельбаджарский район до 15 ноября, Агдамский район до 20 ноября и Лачинский район до 1 декабря 2020 года. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора будут размещены российские миротворцы. Армения обязуется вывести свои войска из Нагорного Карабаха.

В тексте соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией нет пунктов о присутствии в Нагорном Карабахе миротворческого контингента Турции. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США и Франция – выступавшие гарантами урегулирования конфликта, в договоренностях участия не принимали. Об этом рассказал российским журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 10 ноября.