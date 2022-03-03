УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия отправила в Украину 90% своих войск: Пентагон рассказал о военной слабости РФ

3 марта 2022, 22:29

Дополнительные войска к границе не стягиваются, заверил высокопоставленный представитель Пентагона.

Россия отправила в Украину 90% своих войск Пентагон
Россия отправила в Украину 90% своих войск - Пентагон / Фото Reuters

Россия перебросила в Украину 90% своих войск. Дополнительные войска к российско-украинской границе до сих пор не стягиваются. США видят в этом признак военной слабости России, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Россия направила около 90% боевой мощи, которую она собрала, для вторжения через границу и на территорию Украины", – цитирует Forbes представителя Минобороны Штатов.

По данным американского Минобороны, РФ с 24 февраля по 3 марта запустила по Украине более 480 крылатых ракет.

Читайте такжеМорги и больницы забиты: навоевавшихся оккупантов РФ свозят в МозырьПри этом отмечается, что украинские бойцы дают мощный отпор агрессору, а значительная часть сил врага заблокирована на севере страны. В частности, ПВО Украины остается неповрежденной и эффективной, заверили в Пентагоне.

"Украинские города на севере и востоке продолжают подвергаться сильным бомбардировкам уже неделю после начала вторжения, хотя российские силы в значительной степени застряли на севере Украины", – пишет издание.

Реклама

Представитель Пентагона подчеркнул: рано говорить, будто оккупантам удалось захватить Херсон – бои всё еще идут. Также не наблюдается успехов у России и в захвате Киева. ВСУ успешно блокирует 40-километровый военный конвой армии оккупанта. Захватчики застряли на подходах к столице с севера и северо-запада. По данным США, "ни одна из российских сил за пределами Киева не находится ближе, чем в 25 километрах".

Одними из наиболее горячих точек этой войны Америка назвала Чернигов, Харьков и Мариуполь.

Потери России в Украине официально

2 марта 2022 Министерство обороны Российской Федерации впервые официально признало потери среди личного состава за время войны в Украине и назвало свои цифры. По данным России, за семь дней войны, что Путин развязал против Украины, страна-агрессор потеряла 498 военных. Также сообщается о 1597 раненых.

В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отнесся к этой статистике с сомнением.

"Умножить на 15", – посоветовал он, намекая на ложь российского Минобороны.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 3 марта, с начала боевых действий оккупант потерял около 9000 человек личного состава.

При этом Генштаб ВСУ констатировал, что оккупационные войска вынуждены вводить боевые резервы, так как они деморализованы и продолжают нести значительные потери. В ход идут "грязные" приемы.

Потери Украины в войне с Россией 2022

С начала вторжения России в Украину погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников. Такие данные по состоянию на 2 марта предоставили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС также сообщили, что все усилия ведомства направлены на спасение людей. Им удалось:

  • сохранить жизнь более 150 человек;
  • ликвидировать более 400 пожаров, возникавших после вражеских обстрелов,
  • эвакуировать более 500 человек;
  • пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.

Кроме того, с начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации из разных источников, погиб 21 ребенок, еще 55 детей пострадали.

Автор: Диана Бель
viber
новости России война в Украине новости США Пентагон новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Россия отправила в Украину 90% своих войск: Пентагон рассказал о военной слабости РФ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Бригада разбита, комбриг драпанул: под Харьковом ВСУ уничтожили БТГ оккупантовБригада разбита, комбриг драпанул: под Харьковом ВСУ уничтожили БТГ оккупантов Белорусские войска зашли на территорию УкраиныБелорусские войска зашли на территорию Украины Предупреждает от угрозе: щенок по кличке Байрактар стал звездой НацполицииПредупреждает от угрозе: щенок по кличке Байрактар стал звездой Нацполиции Пока РФ пытается захватить Украину, Япония предъявила претензии на Южные КурилыПока РФ пытается захватить Украину, Япония предъявила претензии на Южные Курилы Хотели убить Зеленского – Киев получил данные от ФСБ: Данилов рассказал о ликвидации кадыровцевХотели убить Зеленского – Киев получил данные от ФСБ: Данилов рассказал о ликвидации кадыровцев

Последние новости

02:03

"Угроза мировой безопасности": горит Запорожская АЭС из-за обстрелов оккупантов

01:53

ВСУ накрыли огнем около тысячи российских оккупантов в аэропорту ХерсонаВидео

01:47

Начались проблемы: у российских оккупантов закончился запас ракетВидео

01:40

"Пленные должны ощущать то, что чувствуют люди, которых они приехали убивать" - Бутусов о гуманизме Генштаба

01:20

В России массово блокируют сайты украинских СМИВидео

Реклама
01:07

Спутники зафиксировали аэродромы Беларуси, с которых совершаются авиаудары по мирному населению Украины

00:59

Мобилизация в России станет концом режима - АрестовичВидео

00:50

Три самолета РФ "ушли в минус": в ВСУ назвали сокрушительные потери врагаВидео

00:33

Тысячи пленных и дезертиров: Лондон назвал главный просчет Путина в войне с УкраинойВидео

00:32

Российские оккупанты захватили в плен и используют для пропаганды украинского летчикаВидео

00:21

В шаге от дефолта: кредитный рейтинг РФ падает в пропасть

00:13

Путин в разговоре с Макроном отказался прекратить атаки на УкраинуВидео

00:01

Астролог рассказал, когда закончится война в УкраинеВидео

03 марта, четверг
23:46

"Накрыли их полностью": ВСУ мощно ударили по оккупантам РФ на двух направленияхВидео

23:27

Россия готовится ввести военное положение: что ожидатьВидео

23:27

Оккупанты продолжают нести потери: 245 единиц техники оккупанта разбито в Николаевской области

22:58

Горят как спички: партизаны жгут и уничтожают бронетехнику врагаВидео

22:37

Беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение трех летВидео

22:29

Россия отправила в Украину 90% своих войск: Пентагон рассказал о военной слабости РФВидео

22:15

США ударили мощными санкциями по олигархам ПутинаВидео

Реклама
22:07

"Отказался сдаваться "русскому миру" - глава Донецкой ОГА про Мариуполь

21:57

Морги и больницы забиты: навоевавшихся оккупантов РФ свозят в МозырьВидео

21:42

Рада разрешила выдавать огнестрельное оружие гражданскимВидео

21:30

"Путин – безумный карлик": оккупанты начали массовое бомбардирование Сумской областиВидео

21:14

Крупнейшая нефтяная компания России выступила против войны в Украине

21:12

Десантники идут в отказники: военные Беларуси не хотят воевать против УкраиныВидео

21:05

США не будут создавать бесполетную зону над Украиной, чтобы избежать войны с РФ – Псаки

21:02

СБУ перехватила разговоры агрессора: раскрыты планы России по захвату УкраиныВидео

20:45

Зеленский "опустил" Лаврова: "На лице написана его жизнь и его конец"Видео

20:42

Оккупанты пытаются захватить Запорожскую АЭС

20:37

РФ планирует обстрелять "Градами" свою территорию и обвинить в этом Украину – Кулеба

20:36

Зеленский рассказал, о чем готов говорить с ПутинымВидео

20:25

Уничтожили колонну оккупантов: в ГУР показали видео с зачисткой ГостомеляВидео

20:03

"Бомбардировка Успенского собора – это цинизм российской власти" - Зеленский

20:01

"Во всех переговорах есть смысл, любое слово важнее выстрела": Зеленский о переговорах с РФ

19:58

Международный штаб помощи украинцам: порядок пропуска гуманитарной помощи через границу упрощен

19:48

Блицкриг России, пенсии и выплаты украинцам: Шмыгаль рассказал о ситуации в УкраинеВидео

19:41

"Не получили результаты, на которые рассчитывали": в ОП раскрыли детали переговоров с РФВидео

19:35

"Россия будет идти к Берлинской стене": Зеленский обратился к ЗападуВидео

19:23

"Ситуация сложная": Кличко рассказал о предстоящих сложных событиях в КиевеВидео

Реклама
19:21

Наступление РФ захлебнулось, оккупанты массово сдаются в плен: в СБУ раскрыли деталиВидео

19:14

Ряд сайтов украинских госорганов взломали, враг распространяет фейк о капитуляции Украины

19:14

"Херсонщина – это Украина", - в ОГА опровергли фейки российской пропаганды

19:06

Весеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дня

19:03

Украину срочно пригласили на встречу НАТОВидео

18:43

В Киеве захватчики устраивают минные ловушки, маскируя их под детские игрушкиФото

18:34

"Драпали как могли" - Украинская армия разгромила колонну кадыровцевВидео

18:29

"Чего ты боишься, я не кусаюсь. Сядь со мной, поговори": Зеленский резко обратился к ПутинуВидео

18:25

"Хочет захватить всю Украину": Макрон рассказал о разговоре с ПутинымВидео

18:12

Кулеба назвал главное условие Украины на переговорах с РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять