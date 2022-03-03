Россия отправила в Украину 90% своих войск: Пентагон рассказал о военной слабости РФ

Россия отправила в Украину 90% своих войск - Пентагон / Фото Reuters

Россия перебросила в Украину 90% своих войск. Дополнительные войска к российско-украинской границе до сих пор не стягиваются. США видят в этом признак военной слабости России, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Россия направила около 90% боевой мощи, которую она собрала, для вторжения через границу и на территорию Украины", – цитирует Forbes представителя Минобороны Штатов.

По данным американского Минобороны, РФ с 24 февраля по 3 марта запустила по Украине более 480 крылатых ракет.

Читайте такжеМорги и больницы забиты: навоевавшихся оккупантов РФ свозят в МозырьПри этом отмечается, что украинские бойцы дают мощный отпор агрессору, а значительная часть сил врага заблокирована на севере страны. В частности, ПВО Украины остается неповрежденной и эффективной, заверили в Пентагоне.

"Украинские города на севере и востоке продолжают подвергаться сильным бомбардировкам уже неделю после начала вторжения, хотя российские силы в значительной степени застряли на севере Украины", – пишет издание.

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Представитель Пентагона подчеркнул: рано говорить, будто оккупантам удалось захватить Херсон – бои всё еще идут. Также не наблюдается успехов у России и в захвате Киева. ВСУ успешно блокирует 40-километровый военный конвой армии оккупанта. Захватчики застряли на подходах к столице с севера и северо-запада. По данным США, "ни одна из российских сил за пределами Киева не находится ближе, чем в 25 километрах".

Одними из наиболее горячих точек этой войны Америка назвала Чернигов, Харьков и Мариуполь.

Потери России в Украине официально

2 марта 2022 Министерство обороны Российской Федерации впервые официально признало потери среди личного состава за время войны в Украине и назвало свои цифры. По данным России, за семь дней войны, что Путин развязал против Украины, страна-агрессор потеряла 498 военных. Также сообщается о 1597 раненых.

В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отнесся к этой статистике с сомнением.

"Умножить на 15", – посоветовал он, намекая на ложь российского Минобороны.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 3 марта, с начала боевых действий оккупант потерял около 9000 человек личного состава.

При этом Генштаб ВСУ констатировал, что оккупационные войска вынуждены вводить боевые резервы, так как они деморализованы и продолжают нести значительные потери. В ход идут "грязные" приемы.

Потери Украины в войне с Россией 2022

С начала вторжения России в Украину погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников. Такие данные по состоянию на 2 марта предоставили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС также сообщили, что все усилия ведомства направлены на спасение людей. Им удалось:

сохранить жизнь более 150 человек;

ликвидировать более 400 пожаров, возникавших после вражеских обстрелов,

эвакуировать более 500 человек;

пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.

Кроме того, с начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации из разных источников, погиб 21 ребенок, еще 55 детей пострадали.