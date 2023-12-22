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Россия панически боится двух вещей: в ГУР рассказали, чего больше всего пугает Кремль

Руслана Заклинская
22 декабря 2023, 22:15обновлено 22 декабря, 23:43
Россия не достигла стратегических целей, поставленных в войне против Украины.
Россия панически боится двух вещей: в ГУР рассказали, чего больше всего пугает Кремль
ГУР назвало два панических страха Путина / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео kremlin.ru

У Кремля есть два главных страха. Российское руководство особенно боится смены политического режима и возможности распада страны на фоне образования контролируемого полицейского государства. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий во время дискуссии "Украина и мир впереди 2024".

"Больше всего чего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое - это смена режима в Москве. И второе - это фрагментация или распад РФ. Соответственно, для того, чтобы это сохранить, Россия и проводит такую политику, которая есть на сегодня", - сказал Вадим Скибицкий.

По словам представителя ГУР, руководство России ведет политику, направленную на сохранение единства страны, избегая внутренних разногласий и разделения.

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Скибицкий также указал на то, что планы, которые Путин ставил перед собой относительно войны с Украиной, не были достигнуты ни в 2022, ни в 2023 году. Эти цели переносятся на будущие годы, поскольку достижение их оказалось сложной задачей для оккупантов.

"Цели, которые ставил перед собой Путин по проведению так называемой "сво", — не достигнуты ни в 2022, ни в 2023 году. Он их просто переносит на следующий год", - отметил Вадим Скибицкий.

По его словам, одной из основных задач России в войне против Украины остается сохранение контроля над всеми временно оккупированными территориями и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Военные планы Путина

Напомним, аналитик Associated Press Барри Хэттон утверждает, что Владимир Путин рассчитывает на усталость Запада от войны в Украине и переключения его внимания на другие глобальные конфликты, в частности на Ближнем Востоке и угрозу Тайваня со стороны Китая.

Также Владислав Селезнев, военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ, указал, что Владимир Путин и российские лидеры открыто высказывают свои планы по возвращение контроля над восточноевропейскими странами, включая Берлин.

Как сообщал Главред, Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от своих целей войны против Украины, считая, что Запад также не отказался от стратегии сдерживания России. Такое утверждение он высказал во время выступления на коллегии Минобороны РФ, оправдывая наступление российских сил в Украине.

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Кремль Владимир Путин война России и Украины
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