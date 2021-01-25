"Смута в России": эксперт назвал кандидатов на выход из РФ

Радикализация в РФ не в пользу Украины, уверен Геннадий Друзенко.
Эксперт-международник Геннадий Друзенко прокомментировал вероятное развитие ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, Украине не стоит ожидать положительных последствий для себя.
Эксперт уверен, что для Украины в сложившейся ситуации трудно найти позитивный сценарий.
"Более того, очень свежий белорусский пример, будет радикализировать обе стороны. Радикализация не в пользу Украины. Разве немного отвлечет от вопроса Донбасса", - не исключил он.
В то же время обозреватель напомнил, что "после каждой смуты Россия расползается, а затем собирается".
"Но это при условии, что Кремль потеряет железную хватку. Наверное кавказские народы пойдут первыми, вторым Татарстан. Пока это выглядит лишь мечтами", — добавил Друзенко.
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Митинги в России:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- 23 января во многих городах РФ состоялись массовые акции на которые вышли десятки тысяч людей, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с силовиками. По итогу стало известно о задержании более 3,2 тысяч человек, сообщалось о десятках пострадавших протестующих и полицейских.