"Смута в России": эксперт назвал кандидатов на выход из РФ

Эксперт предсказал распад России / epochtimes.ru

Эксперт-международник Геннадий Друзенко прокомментировал вероятное развитие ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, Украине не стоит ожидать положительных последствий для себя.

Эксперт уверен, что для Украины в сложившейся ситуации трудно найти позитивный сценарий.

"Более того, очень свежий белорусский пример, будет радикализировать обе стороны. Радикализация не в пользу Украины. Разве немного отвлечет от вопроса Донбасса", - не исключил он.

В то же время обозреватель напомнил, что "после каждой смуты Россия расползается, а затем собирается".

"Но это при условии, что Кремль потеряет железную хватку. Наверное кавказские народы пойдут первыми, вторым Татарстан. Пока это выглядит лишь мечтами", — добавил Друзенко.

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