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Россия – сторона конфликта на Донбассе: G7 призвала РФ пойти на ряд шагов по Украине

13 июня 2021, 17:57

Большая семерка, в частности, хочет, чтобы российская сторона отвела войска от украинской границы.

G7 уверена, что Россия – сторона конфликта на Донбассе
Большая семерка уверена, что РФ является стороной конфликта на Донбассе / Reuters

Государства G7 (Большая семерка) придерживаются твердого мнения, что Российская Федерация – сторона конфликта на востоке Украины, а не посредник.

Российскую сторону, в частности, призвали отвести технику и войска от украинской границы, говорится в коммюнике, опубликованном по итогам саммита G7.

Большая семерка также призвала РФ вывести силы с захваченного Крыма.

G7 также хочет, чтобы Россия и боевики, которых она поддерживает на Донбассе, шли на конструктивное взаимодействие.

"Мы придерживаемся твердого мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку нормандскому процессу (Украина, РФ, Франция и Германия – нормандская четверка – Ред.) для обеспечения выполнения Минских соглашений", – подчеркивается в документе.

Саммит Большой семерки 2021 проходил в Великобритании с 11 по 13 июня.

G7 – это неформальный международный клуб, в который входят США, Германия, Британия, Италия, Канада, Франция и Япония.

Страны G7 поддерживают территориальную целостность Украины.

Ранее существовала Большая восьмерка (G8) – в международный клуб также входила Россия. РФ исключили из G8 в 2014 году, после того, как страна незаконно аннексировала украинский Крым.

Конфликт на Донбассе и Минские соглашения

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата.

В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.

Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.

В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.

Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.

РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

Большая семерка
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