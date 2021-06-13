Россия – сторона конфликта на Донбассе: G7 призвала РФ пойти на ряд шагов по Украине

Большая семерка, в частности, хочет, чтобы российская сторона отвела войска от украинской границы.
Государства G7 (Большая семерка) придерживаются твердого мнения, что Российская Федерация – сторона конфликта на востоке Украины, а не посредник.
Российскую сторону, в частности, призвали отвести технику и войска от украинской границы, говорится в коммюнике, опубликованном по итогам саммита G7.
Большая семерка также призвала РФ вывести силы с захваченного Крыма.
G7 также хочет, чтобы Россия и боевики, которых она поддерживает на Донбассе, шли на конструктивное взаимодействие.
"Мы придерживаемся твердого мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку нормандскому процессу (Украина, РФ, Франция и Германия – нормандская четверка – Ред.) для обеспечения выполнения Минских соглашений", – подчеркивается в документе.
Саммит Большой семерки 2021 проходил в Великобритании с 11 по 13 июня.
G7 – это неформальный международный клуб, в который входят США, Германия, Британия, Италия, Канада, Франция и Япония.
Страны G7 поддерживают территориальную целостность Украины.
Ранее существовала Большая восьмерка (G8) – в международный клуб также входила Россия. РФ исключили из G8 в 2014 году, после того, как страна незаконно аннексировала украинский Крым.
Конфликт на Донбассе и Минские соглашения
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.
Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата.
В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.