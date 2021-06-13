Россия – сторона конфликта на Донбассе: G7 призвала РФ пойти на ряд шагов по Украине

Большая семерка уверена, что РФ является стороной конфликта на Донбассе / Reuters

Государства G7 (Большая семерка) придерживаются твердого мнения, что Российская Федерация – сторона конфликта на востоке Украины, а не посредник.

Российскую сторону, в частности, призвали отвести технику и войска от украинской границы, говорится в коммюнике, опубликованном по итогам саммита G7.

Большая семерка также призвала РФ вывести силы с захваченного Крыма.

G7 также хочет, чтобы Россия и боевики, которых она поддерживает на Донбассе, шли на конструктивное взаимодействие.

"Мы придерживаемся твердого мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку нормандскому процессу (Украина, РФ, Франция и Германия – нормандская четверка – Ред.) для обеспечения выполнения Минских соглашений", – подчеркивается в документе.

Саммит Большой семерки 2021 проходил в Великобритании с 11 по 13 июня.

G7 – это неформальный международный клуб, в который входят США, Германия, Британия, Италия, Канада, Франция и Япония.

Страны G7 поддерживают территориальную целостность Украины.

Ранее существовала Большая восьмерка (G8) – в международный клуб также входила Россия. РФ исключили из G8 в 2014 году, после того, как страна незаконно аннексировала украинский Крым.