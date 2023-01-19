Россия тайно перебрасывает в Беларусь своих солдат: журналисты узнали, как оккупанты это делают

Россия прибегает к манипуляциям с переброской солдат, чтобы замаскировать это от спутников.

Россия тайно перебрасывает в Беларусь своих солдат / Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия перебрасывает своих солдат на территорию Беларуси. Российские военнослужащие прибывают в Республику Беларусь не открыто, а в железнодорожных цистернах.

Как сообщает белорусское издание "Наша Нива", Россия прибегает к таким действиям, чтобы замаскировать переброску солдат от спутников, которые постоянно следят за перемещением российских войск.

"Информация о переброске российских войск в цистернах свидетельствует о том, что, возможно, масштабы российского присутствия в Беларуси больше, чем предполагалось ранее", - сказано в сообщении.

Издание также отмечает, что таким образом страна-агрессор могла переправлять и боеприпасы.

Угроза нового наступления России на Украину

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что у России есть несколько сценариев атаки Украины - ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Как сообщили в Минобороны Украины, на границе в Беларусью украинские военные ведут разведку, поскольку существует вероятность вторжения российских оккупационных войск с территории соседней страны. В ведомстве отметили, что в настоящее время повторное вторжение россиян маловероятно. Но за ситуацией в Беларуси ведется постоянное наблюдение.

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