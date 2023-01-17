"Для выполнения задач": РФ перебросила в Беларусь бомбардировщики Су-34 - чего ожидать Украине

Олег Жданов считает, что такие маневры могут серьезно угрожать Украине.

РФ перебросила в Беларусь истребители Су-34 / Минобороны Беларуси

Россия перебросила в Беларусь свои истребители-бомбардировщики Су-34. Оккупанты признаются, что будут их использовать минимум до конца января. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

РФ вместе с Беларусью утверждают, что эти бомбардировщики были переброшены якобы "для совместных учений".

"Российские авиаподразделения начали прибывать в страну для участия в учениях как минимум с 8 января. Сами учения пройдут с 16 января по 1 февраля", - говорится в сообщении.

Для использования российской авиации Лукашенко разрешил использовать все белорусские аэродромы и полигоны.

Военный эксперт Олег Жданов убежден в том, что это может нести огромную угрозу для Украины. Об этом он заявил в комментарии 24 каналу.

По его данным, из Курска в Барановичи прилетело минимум 4 истребителя Су-34 и 4 истребителя Су-30. Также в Беларусь прилетели 4 военно-транспортных самолета АН.

"Су-34 – это фронтовой бомбардировщик, а Су-30 – это многоцелевой самолет, который может нести ракеты класса воздуха – земля", – сказал Жданов.

Угроза нового наступления России на Украину

Алексей Арестович полагает, что оккупант Российская Федерация может пойти в атаку на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Возможно, захватчики попытаются прощупать ситуацию в Харьковской области. Наиболее вероятно, что они бросят все силы на дальнейшую оккупацию Донбасса.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

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