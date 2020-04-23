Россия угрожает мэру Праги после сноса памятника маршалу Коневу

Памятник Коневу в Праге демонтировали / Фото: Respekt

Полицейскую охрану предоставили инициаторам сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в столице Чехии Праге, поскольку им поступают угрозы со стороны России.

Как сообщает чешское издание Respekt, речь идет о мэре города Зденеке Гржибе и старостах двух районов Ондржее Коларже и Павле Новотном.

Охрану выделили после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что они якобы должны "понести ответственность" за снос памятника в рамках российского законодательства.

Заявления России обеспокоили правоохранительные органы Чехии, поэтому местные спецслужбы начали расследование. Позже им удалось отследить прибытие в страну человека, который может быть опасен для чиновников, обвиняемых Россией в "вандализме". Вскоре после этого чиновникам была предоставлена государственная охрана.

Как известно, против демонтажа памятника выступал президент Чехии Милош Земан, однако его все же убрали 4 апреля. По словам представителя городской администрации, статуя будет выставлена как экспонат в запланированном Музее памяти 20 века. На месте демонтированного монумента будет установлен мемориал героям-освободителям Праги в 1945 году. Внешний вид памятного знака будет избран в результате конкурса.

Напомним, летом минувшего года неизвестные облили красной краской памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, который установлен в Праге.

Позже власти города заявили, что считают нецелесообразным восстанавливать памятник советскому маршалу и решили его демонтировать.