Россию выдворят из Совбеза ООН: глава Европейского Совета поставил на место страну-агрессора

Шарль Мишель / Reuters

Членство России в Совбезе ООН следует приостановить из-за ее неоправданной агрессии против Украины.

"Когда постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций начинает непровоцированную и неоправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, приостановление его членства в Совете Безопасности должно быть автоматическим", - сказал глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Мишель добавил, что использование права вето должно быть исключением, а сейчас это стало правилом. По его мнению, это нужно менять.

Отметим, что пять постоянных членов Совбеза ООН - Китай, США, Франция, Британия и Россия - имеют право вето на резолюции, обязательные для выполнения государствами-членами.

Лавров оскандалился на Совбезе ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поставил на место главу российской дипломатии Сергея Лаврова за неподобающий выпад в сторону украинского президента Владимира Зеленского на Совбезе ООН.

Лавров во время выступления начал заявлять о "беспределе" и "преступлениях" так называемого "киевского режима", которые по его словам, остаются возможными из-за "покровительства" со стороны США и их союзников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высмеял Лаврова за то, что тот сбежал с заседания Совбеза ООН сразу после завершения своего выступления.

"Я заметил, что российские дипломаты убегают так же мастерски, как российские солдаты", - добавил он.

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