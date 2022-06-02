Россию выкинут из Европы: эксперт объяснил цель Британии в полном разгроме РФ

Владимир Зеленский и Борис Джонсон / Офис президента

Великобритания видит завершение войны в Украине в контексте вероятного передел рынка на европейском континенте, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Параллельно с Соединёнными Штатами Британия продвигает первый имперский проект – союз Триморье, что очень беспокоит США. В этом плане наблюдается некая конкуренция между Великобританией и США", - подчеркнул он в материале на Главреде.

Эксперт уверен в том, что союз Триморье для Великобритании очень выгоден – и экономически, и политически.

"Украина – это перекрёсток дорог, а, объединившись с Польшей, Украина просто поставит здесь таможенный забор, и нас никто не обойдёт, все будут вынуждены платить пошлины", - пояснил он.

Военный аналитик уверен в том, что Лондону нужна цельная Украина и полный разгром России.

"Британии это нужно для того, чтобы не было конкурентов. Ведь если начнут "пилить" европейский рынок, то главным конкурентом будет Россия (Европу они и так уговорят)", - отметил он.

Эксперт утверждает, что в англосаксонский клуб входит не только Великобритания, но и Канада, Австралия, Новая Зеландия.

"На их помощь мы тоже можем рассчитывать. Как только британцы услышали, что шведы и финны хотят вступить в НАТО, они тут же подписали договоры с этими двумя странами о военной взаимопомощи. И что вы думаете, по просьбе Британии шведы или финны не поделятся с нами вооружением? Поделятся! Особенно финны – ведь у них тысяча километров границы с РФ. Шведы тоже боятся России, потому что у них там остров, через который Россия собирается захватывать страны Балтии, и эти планы уже оглашались по федеральному каналу России. Поэтому у нас со дня на день начнут воевать шведские Archer, хоть четыре гаубицы, но они будут на вооружении ВСУ", - добавил Жданов.

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Напомним, ранее Жданов заявил о том, что поставки западного вооружения Украине не всегда отвечают ожиданиям, поэтому "горячая" фаза войны может затянуться до конца 2022 года.

Как пишет он в материале на Главреде, пока Запад экстренно дает Украине лишь самое необходимое оружие, чтобы она могла держать ситуацию под контролем на фронте.

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