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"Рюрикович он": СМИ нашли корни Байдена в династии князей Киевской Руси

26 января 2021, 17:39
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Если верить исследователям, то родословная нового президента США тянется аж до польских правителей и киевских князей.

Байден
Джо Байден / Reuters

Родословная новоиспеченного президента США Джо Байдена восходит к Рюриковичам ‒ легендарной династии князей, которые несколько веков подряд правили Киевской Русью. Об этом сообщает портал Историческая правда со ссылкой на исследование, которое сделал эксперт Тим Доулинг для генеалогического проекта Geneanet.

Доулинг установил, что в конце ХIV - начале ХV столетия в Англии жил прямой предок Байдена по одной из мужских линий ‒ барон Саймон де Фельбригг (1367-1431). Этот аристократ был женат на польской дворянке Малгожате Тешинской (1370-1413).

Она была дочерью князя Тешинского и Гологовского Пшемыслава Носака (1336?-1410). Тот, в свою очередь был сыном князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучкой короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого). Бабушкой Казимира по маминой линии была Дюранса, дочь великого князя Киевского Мстислава Владимировича, старшего сына Владимира Мономаха.

Соответственно, делают вывод украинские журналисты, факт родственных связей Байдена и Малгожаты Тешинской, приведенный Тимом Доулингом, продолжает эту ветвь родословной президента США от польской династии Пястов, а от них уже есть связь с киевскими и галицкими Рюриковичами.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В Одессе депутат городского совета от партии Европейская солидарность (партия экс-президента Петра Порошенко) и бывший кандидат в мэры города Петр Обухов комплиментарно упомянул Джо Байдена.
  • Свое заявление Обухов сделал прямо на заседании транспортной комиссии горсовета.
новости США князь Владимир Джо Байден
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