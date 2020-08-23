"С ними разберемся": Лукашенко у флага оппозиции поблагодарил спасших его силовиков

Александр Лукашенко благодарит спасших его силовиков / Скриншот

Александр Лукашенко подошел к бойцам спецподразделений, которые были в оцеплении вокруг его дворца в Минске.

Обратим внимание, что к автомату, который Лукашенко держал в руках, пристегнули магазин (он отсутствовал на кадрах, во время прилета Лукашенко во Дворец независимости).

При этом Лукашенко поблагодарил людей в черной форме, которые охраняли его дворец от протестующих.

"Мы с ними разберемся", - пообещал Лукашенко, обращаясь к силовикам.

Отметим, что на 7-ой секунде видео охранник срочно убирает маленький оппозиционный бело-красно-белый флаг, который оставили на заборе у дворца Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске колонна протестующих подошла к резиденции президента Беларуси.