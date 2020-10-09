"Сакральная жертва": Лукашенко ошарашил рассказом о слезах Тихановской

Лукашенко заявил, что во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие якобы хотели сделать из Тихановской сакральную жертву.
Александр Лукашенко признался, что его главную соперницу на выборах Светлану Тихановскую якобы хотели сжечь, а он спас ее, отправил за границу и дал денег на жизнь.
Об этом сообщило издание БелТА.
Невероятную историю Лукашенко рассказал 9 октября на совещании по актуальным вопросам.
Лукашенко заявил, что во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие якобы хотели сделать из Тихановской сакральную жертву. По его словам, некие злоумышленники планировали для этого поджечь штаб оппозиции вместе с Тихановской, чтобы потом обвинить в этом власть Беларуси.
По словам Лукашенко, к операции по предотвращению преступления были привлечены 120 силовиков.
Также он рассказал, что на следующий день Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел. Якобы она попросила передать Лукашенко, что она хочет уехать из Беларуси.
Читайте такжеКейс Лукашенко доказал, что ЕС - сборище неизлечимых импотентов
"И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", – плакала на шее. Вывезли", – рассказал Лукашенко.
Также он добавил, что белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры.
Санкции ЕС против Беларуси - что было ранее:
- В ночь на пятницу, 2 октября, участники саммита Евросоюза пришли к соглашению по поводу санкций в отношении лиц, несущих ответственность за фальсификацию итогов выборов и применение насилия к участникам мирных протестов в Беларуси.
- Позже былобнародован санкционный список из 44-х белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси. Александра Лукашенко в этом списке нет.
- Беларусь отреагировала на принятие Евросоюзом санкций в отношении ряда белорусских должностных лиц ответным санкционным списком.
- Российская Федерация присоединилась к санкциям Беларуси против Европейского Союза, которые были введены в ответ на аналогичный шаг ЕС.