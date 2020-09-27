Самолеты засекли в Армении: СМИ рассказали, как Москва вооружает Ереван

Российские военно-транспортные самолеты направились в Армению.
Из российского аэропорта Чкаловский в Ростов прибыл военно-транспортный самолет Ил-76, на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Как сообщают источники ArmenianReport, самолет прибыл под загрузку.
Отмечается, что существует вероятность того, что российский военно-транспортный самолет будет отправлен в Армению.
При этом военно-транспортные самолеты РФ уже зафиксировали в Армении.
Кроме того, подчеркивается, что накануне из Ростова в Армению был отправлен транспортный самолет Ан-124 (с различным грузом).
Как свидетельствуют данные сервиса flightradar24, российский Ан-124-100 224-го летного отряда совершил полет из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону в аэропорт Звартноц в Ереване и обратно.
Также сообщается, что из России в Армению вылетел грузовой Ил-76МД.
Как уточняют Telegram-каналы, отслеживающие ситуацию вокруг конфликта за Нагорный Карабах, скорее всего, российские самолеты доставляют в Армению военную технику.
- Утром, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.