Самолеты засекли в Армении: СМИ рассказали, как Москва вооружает Ереван

Российский Ил-76 / oruzhie.info

Из российского аэропорта Чкаловский в Ростов прибыл военно-транспортный самолет Ил-76, на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщают источники ArmenianReport, самолет прибыл под загрузку.

Отмечается, что существует вероятность того, что российский военно-транспортный самолет будет отправлен в Армению.

При этом военно-транспортные самолеты РФ уже зафиксировали в Армении.

Кроме того, подчеркивается, что накануне из Ростова в Армению был отправлен транспортный самолет Ан-124 (с различным грузом).

Как свидетельствуют данные сервиса flightradar24, российский Ан-124-100 224-го летного отряда совершил полет из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону в аэропорт Звартноц в Ереване и обратно.

/ flightradar24

/ flightradar24

Также сообщается, что из России в Армению вылетел грузовой Ил-76МД.

/ flightradar24

/ flightradar24

Как уточняют Telegram-каналы, отслеживающие ситуацию вокруг конфликта за Нагорный Карабах, скорее всего, российские самолеты доставляют в Армению военную технику.

Утром, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах