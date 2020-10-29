Самый крупный на Земле: Ливию побило огромным градом

Гигантский град выпал в столице Ливии / Twitter Severe Weather Europe

27 октября на столицу Ливии обрушился мощный шторм с гигантским градом. Некоторые градины достигали в диаметре около 18-20 см. Как сообщает Severe Weather Europe в Twitter, град такого размера может оказаться самым крупным из когда-либо зарегистрированных на Земле.

Как отмечает ученый из Польши, доцент кафедры метеорологии Матеуш Ташарек на своей странице в Twitter, такой град - это большая редкость.

Он пишет, что люди на снимках держат гигантские градины, которые достигают почти 20 см или даже больше.

"Моя приблизительная оценка размера ливийского града. Учитывая, что у этого человека была тонкая рука, предварительная оценка дает ~ 20 см (~ 24 см, если это был взрослый). Сравнение с моей рукой показывает 21-22 см. На мой взгляд, размер этого града составлял не менее 18-20 см, что делает его, вероятно, почти мировым рекордом!", — отмечается в подписи под фото.

До этого мировой рекорд был установлен в Аргентине. Там в 2018 году выпал град размером 23,6 сантиметра.

Отметим, ученые предложили классифицировать град, размер которого превышает 15,2 сантиметра, как гигантский. Ледяные осадки такого размера могут наносить сильный ущерб автомобилям и даже пробивать крыши домов.

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