Трамп влип в скандал с неуплатой налогов: СМИ раскрыли хитрую схему

Дональда Трампа обвинили в неуплате налогов / Reuters

Президент США Дональд Трамп не платил федеральный подоходный налог в течении десяти лет, укрыв от налогообложения десятки миллионов долларов.

Такую информацию публикует издание The New York Times, ссылаясь на данные налоговой декларации Трампа.

К примеру, в 2016 году, когда Трамп стал президентом, он заплатил только $750 подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году.

Журналисты выяснили, что в 2018 году только от доли в реалити-шоу "Ученик" и за право использовать его имя президент получил около $427 млн, а еще $176,5 - благодаря успешным инвестициям в два офисных здания.

Только эти доходы могли заставить Трампа заплатить более $100 млн, отмечает NYT.

"Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет - в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает", - пишут авторы.

В материале дается подробный анализ информации о налогах Трампа более за чем 20 лет, включая данные сотни компаний, которые входят в его бизнес-империю.

Издание делает вывод о том, что причина неуплаты заключается в предприятиях Трампа, которыми он владеет и которыми управляет сам. Постоянные убытки от них, о которых он сообщает, в значительной степени освобождают его от уплаты федерального подоходного налога.

"Это уравнение - ключевой элемент алхимии финансов Трампа: использование доходов от своей славы для покупки и поддержки рискованных предприятий, а затем использование их убытков для того, чтобы избежать налогов", - отмечают авторы.

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Трам уже отреагировал на публикацию, назвав ее ложной и заявил, что на самом деле платит налоги.