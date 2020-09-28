Трамп влип в скандал с неуплатой налогов: СМИ раскрыли хитрую схему

Дональда Трампа обвинили в неуплате подоходного налога за десять лет.
Президент США Дональд Трамп не платил федеральный подоходный налог в течении десяти лет, укрыв от налогообложения десятки миллионов долларов.
Такую информацию публикует издание The New York Times, ссылаясь на данные налоговой декларации Трампа.
К примеру, в 2016 году, когда Трамп стал президентом, он заплатил только $750 подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году.
Журналисты выяснили, что в 2018 году только от доли в реалити-шоу "Ученик" и за право использовать его имя президент получил около $427 млн, а еще $176,5 - благодаря успешным инвестициям в два офисных здания.
Только эти доходы могли заставить Трампа заплатить более $100 млн, отмечает NYT.
"Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет - в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает", - пишут авторы.
В материале дается подробный анализ информации о налогах Трампа более за чем 20 лет, включая данные сотни компаний, которые входят в его бизнес-империю.
Издание делает вывод о том, что причина неуплаты заключается в предприятиях Трампа, которыми он владеет и которыми управляет сам. Постоянные убытки от них, о которых он сообщает, в значительной степени освобождают его от уплаты федерального подоходного налога.
"Это уравнение - ключевой элемент алхимии финансов Трампа: использование доходов от своей славы для покупки и поддержки рискованных предприятий, а затем использование их убытков для того, чтобы избежать налогов", - отмечают авторы.
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Трам уже отреагировал на публикацию, назвав ее ложной и заявил, что на самом деле платит налоги.
- Напомним, выборы президента США должны пройти 3 ноября. Главными кандидатами на пост главы государства являются "демократ" Джо Байден и "республиканец" Дональд Трамп.
- Ранее Трамп также призывал отказаться от голосования по почте и заявил, что мирной передачи власти в США не будет. По его мнению, голосование по почте является катастрофическим.
- Трамп также заявлял, что он будет готов мирно уйти из Белого дома в том случае, если победа кандидата от "демократов" Джо Байдена будет подтверждена Верховным судом.