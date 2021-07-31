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Секретов нет: "киберпартизаны" слили паспортные данные силовиков и окружения Лукашенко

31 июля 2021, 04:43
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Власти Беларуси официально не комментируют кибератаку хакеров.

Лукашенко
Опубликованы личне данные приспешников Александра Лукашенко / Reuters

Анонимная группа белорусских "Киберпартизан" (часть движения "Супрацiу" – "Сопротивление") утверждает, что взломала паспортную систему Беларуси. В распоряжении хакеров оказались данные миллионов белорусов, включая "скрытые записи" о руководстве силовых структур, людей из близкого окружения Александра Лукашенко, сотрудников КГБ и шпионов в Евросоюзе.

Хакеры выложили в телеграме часть информации: паспортные данные председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, председателя Совета Республики Натальи Качановой, главы КГБ Ивана Тертеля и бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Последний переехал в Минск после революции у себя в стране в 2010 году, пишет Сurrenttime.

КГБ Беларуси и НПООО "Тодес" не ответили на вопросы о взломе. Власти Беларуси официально не комментируют кибератаку. Использование вредоносных программ в Уголовном кодексе Беларуси карается сроком до 10 лет, а несанкционированный доступ к компьютерной информации – до двух лет.

В "Киберпартизанах" уточнили, что в работе им помогали бывшие белорусские силовики.

"Киберпартизаны" готовятся к "моменту X", когда в Беларуси "запустится множество акций, направленных на устранение фашистского режима". Точная дата этого события не определена, говорят оппозиционеры.

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Помимо базы паспортов, в руках хакеров оказались данные ГАИ Беларуси. Все это – почва для "момента X", добавили "киберпартизаны".

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Ранее экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов в ходе чата в Главреде заявил о том, что Беларусь уже давно идет путем Северной Кореи.

По его словам, после последних событий в Беларуси, вероятно, усилится эмиграция белорусов в Украину, Польшу, другие европейские страны.

Александр Лукашенко новости Беларуси
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