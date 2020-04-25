Эксперт объяснил, почему корабль для достройки Северного потока-2 запутывает курс

Судно-трубоукладчик Академик Черский / Gazpom Flotte

Судно-трубоукладчик Академик Черский вынуждено придерживаться тактики секретности в своем маршруте к месту строительства Северного потока-2.

Такое мнение высказал эксперт и замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, сообщает Радио Sputnik.

По его словам, тактика секретности нужна, поскольку Академик Черский постоянно находится под угрозой американских санкций. Вместе с тем - пока работы по прокладке труб Северного потока-2 идут по плану. Говорить об изменении графика окончания строительства еще рано.

Гривач также считает, что такое поведение Газпрома и экипажа его судна вполне оправдано - в условиях непредсказуемых действий властей США.

Напомним, ранее в немецком парламенте, Бундестаге, раскритиковали на американский газ из-за его качества и в очередной раз поддержали газпромовский проект - строительство газопровода Северный поток-2.