США ударят жесткими санкциями против Северного потока-2: стало известно, кто пострадает

Северный поток-2 могут так и не достроить из-за американских санкций / Reuters

Сенатор США от Республиканской партии Тед Круз внес на рассмотрение Сената законопроект, который предполагает введение дополнительных санкций против газопровода Северный поток-2. Помимо санкций в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб, санкционные меры коснутся и юридических лиц, оказывающих им правовую или страховую поддержку.

Об этом говорится на официальном сайте Теда Круза.

На своем сайте сенатор-республиканец выложил заявление, где говорится о том, что в Сенате США зарегистрирован законопроект, который должен помешать строительству газопровода Северный поток-2.

"Сенаторы Тед Круз и Джин Шахин, входящие в комитет по международным делам Сената, совместно с сенаторами Джономи Барассо, Томом Коттоном и Роном Джонсоном сегодня внесли на рассмотрение Сената законопроект. В нем уточняются и расширяются введенные раннее санкции,... нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства Северного потока 2", - отмечается в заявлении.

Также он добавил, что обе палаты Конгресса согласны с данными мерами, а принятые ранее ограничения недостаточны, так как Россия продолжает попытки их обойти.

По мнению Круза, новый законопроект четко продемонстрирует, что все, кто помогает России в строительстве Северного потока-2, непременно окажутся под сокрушительными санкциями Вашингтона.

Новые санкции затронут не только компании, занимающиеся укладкой труб, но и другие компании, которые занимаются правовым и страховым обеспечением данных юридических лиц. Более того, санкции могут коснуться любые компании, которые прямо или косвенно связаны с проектом Северный поток-2.

Напомним, строительство проекта Газпрома Северный поток-2 завершено на 94%, однако дальнейшие работы были остановлены американскими санкциями.

Ранее сообщалось, что закон о санкциях США в отношении Северного потока-2 может быть включен в американский закон о государственной обороне на 2021 год.