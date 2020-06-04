УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

США ударят жесткими санкциями против Северного потока-2: стало известно, кто пострадает

4 июня 2020, 23:51

Под американские санкции может попасть широкий перечень компаний.

Северный поток-2
Северный поток-2 могут так и не достроить из-за американских санкций / Reuters

Сенатор США от Республиканской партии Тед Круз внес на рассмотрение Сената законопроект, который предполагает введение дополнительных санкций против газопровода Северный поток-2. Помимо санкций в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб, санкционные меры коснутся и юридических лиц, оказывающих им правовую или страховую поддержку.

Об этом говорится на официальном сайте Теда Круза.

На своем сайте сенатор-республиканец выложил заявление, где говорится о том, что в Сенате США зарегистрирован законопроект, который должен помешать строительству газопровода Северный поток-2.

"Сенаторы Тед Круз и Джин Шахин, входящие в комитет по международным делам Сената, совместно с сенаторами Джономи Барассо, Томом Коттоном и Роном Джонсоном сегодня внесли на рассмотрение Сената законопроект. В нем уточняются и расширяются введенные раннее санкции,... нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства Северного потока 2", - отмечается в заявлении.

Также он добавил, что обе палаты Конгресса согласны с данными мерами, а принятые ранее ограничения недостаточны, так как Россия продолжает попытки их обойти.

По мнению Круза, новый законопроект четко продемонстрирует, что все, кто помогает России в строительстве Северного потока-2, непременно окажутся под сокрушительными санкциями Вашингтона.

Новые санкции затронут не только компании, занимающиеся укладкой труб, но и другие компании, которые занимаются правовым и страховым обеспечением данных юридических лиц. Более того, санкции могут коснуться любые компании, которые прямо или косвенно связаны с проектом Северный поток-2.

Напомним, строительство проекта Газпрома Северный поток-2 завершено на 94%, однако дальнейшие работы были остановлены американскими санкциями.

Ранее сообщалось, что закон о санкциях США в отношении Северного потока-2 может быть включен в американский закон о государственной обороне на 2021 год.

Сейчас вы просматриваете новость «США ударят жесткими санкциями против Северного потока-2: стало известно, кто пострадает». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
День рождения Будды и День Левона: какой сегодня праздник 5 июня
04 июня, четверг
23:51
США ударят жесткими санкциями против Северного потока-2: стало известно, кто пострадает
23:40
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 4 июня
23:17
Американский эксперт предостерег о вторжении России в Херсонскую область
22:57
В Минобразования опровергли коррупцию в КНУ имени Шевченко и назвали причину обысков
22:38
Нацсовет по ТВ проверит телеканал Прямой после ругательств Ганапольского в эфире Видео
22:25
Открытие ресторанов и кафе с 5 июня: Минздрав назвал главные правила работы
21:52
Посевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советы Видео
21:32
Эксперты-самозванцы от Минздрава ездили по стране с советами по Covid-19
21:28
В МВФ рассказали, когда утвердят 5$-миллиардную кредитную программу для Украины
21:10
Мы не знаем, каким будет лето, но в моде потрясающие платья из 90-х: фото Фото
21:04
Из-за привязанной подушки захлебнулась рвотой: в детсаду Запорожья умер ребенок Видео
20:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июня: резкие изменения в карьере и важные знакомства Видео
20:42
Изнасилование в полиции Кагарлыка: появились три новые жертвы подозреваемых
20:24
Аэропорт Борисполь возобновляет внутреннее авиасообщение: названа дата и новые правила
20:20
Лунное затмение 5 июня 2020 года: что нельзя делать и кому опасаться Видео
20:01
Лех Валенса требует для Украины большей помощи от Европы и мира
20:01
Бунт в Штатах показал, что большая американская революция неизбежна мнение
19:45
Наказание за беспечность: врач объяснила, почему Киев снова уйдет в карантин
19:36
В Госпогранслужбе рассказали, нужно ли прибывшим из-за границы отправляться на самоизоляцию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять