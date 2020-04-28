У Польши появилось возможность подкузьмить России через Северный поток-2

У Польши появилось возможность навредить РФ через Северный поток-2 / Reuters

Польское правительство планирует наложить арест на активы корпорации Газпром в Европе как компенсацию, которую Арбитражный суд в Стокгольме (Швеция) присудил к выплате энергетическому концерну PGNiG (ПГНиГ) - в рамках рассмотрения жалобы официальной Варшавы на цены за поставляемый в республику российский газ.

С таким заявлением выступил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью авторитетному изданию Wprost.

"Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 млрд злотых (1,5 млрд долларов), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный Суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует двигаться PGNiG", — сообщил он.

Читайте такжеСтроительство Северного потока-2: возникли новые проблемыКроме того, Ковальский рассказал, что Варшаве ни в коем случае не стоит идти на любые уступки в деле о получении от корпорации Газпром компенсации.

"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея — занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", — подытожил чиновник.

Напомним, ранее представители польской нефтегазовой госкомпании PGNiG и ее дочерняя компания в ФРГ получили право присоединиться к инициированной компанией-оператором газопровода Nord Stream 2 процедуре, которая посвящена выводу Северного потока-2 из-под действия Третьего энергопакета Европейского союза.