Шок для родных: женщина родила ребенка с тремя головами

Ребенок родился с тремя головами / Jam Press / Rare Shot News

В Индии родился ребенок с тремя головами. Как сообщает издание DailyStar, после возвращения домой семья столкнулась с новой проблемой.

Семья страдает от визитов многочисленных паломников, которые считают необычное дитя воплощением Бога на Земле.

О рождении ребенка с редким дефектом в Уттар-Прадеше было объявлено 12 июля 2021 года.

Трехголовый младенец родился в результате нормальной беременности.

С тех пор увидеть необычное дитя приходит множество людей, которые считают такую аномалию священным знаком.

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Новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо, их выписали из роддома.

Две дополнительные головы соединены с задней частью "нормальной" головы младенца и покрыты волосами.

Они кажутся тяжелыми, но их владелец не проявляет признаков боли, когда взрослые поднимают их.

Фото: Jam Press/Rare Shot News

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