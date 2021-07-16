Шок для родных: женщина родила ребенка с тремя головами

Новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо.
В Индии родился ребенок с тремя головами. Как сообщает издание DailyStar, после возвращения домой семья столкнулась с новой проблемой.
Семья страдает от визитов многочисленных паломников, которые считают необычное дитя воплощением Бога на Земле.
О рождении ребенка с редким дефектом в Уттар-Прадеше было объявлено 12 июля 2021 года.
Трехголовый младенец родился в результате нормальной беременности.
С тех пор увидеть необычное дитя приходит множество людей, которые считают такую аномалию священным знаком.
Новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо, их выписали из роддома.
Две дополнительные головы соединены с задней частью "нормальной" головы младенца и покрыты волосами.
Они кажутся тяжелыми, но их владелец не проявляет признаков боли, когда взрослые поднимают их.
Как ранее сообщал Главред, семимесячный Дмитрий Свичинский, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию, получил в американской больнице "самый дорогой укол в мире". Теперь маленькому одесситу, за жизнь которого переживали украинцы, осталось пройти двухмесячный курс реабилитации.