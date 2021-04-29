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Штабы Навального сворачивают свою работу: выяснилась причина

29 апреля 2021, 22:56
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В случае продолжения работы штабов, ее немедленно подведут под статью об экстремизме, что повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах

Алексей Навальный
Штабы Навального закрываются / instagram/navalny

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил об официальном роспуске сети региональных штабов Навального. По его словам, работа штабов в нынешнем виде невозможна, написал он в Telegram.

Волков отмечает, что в случае продолжения работы штабов, ее немедленно подведут под статью об экстремизме, что повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах

"Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация - только "эксперты" из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", - говорится в заявлении.

Арест Навального - о чем ранее писал Главред:

  • Симоновский районный суд города Москвы 2 февраля принял решение об замене российскому политику Алексею Навальному условного срока на реальный по делу компании Ив Роше. Он проведет в колонии 2,5 года.
  • Страны Запада считают арест и заключение Алексея Навального политически мотивированными. По этой причине были введены санкции против России.
  • Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку. Его супруга Юлия Навальная 15 апреля заявила, что у него серьезные проблемы со здоровьем: политик сильно похудел и ему трудно говорить. По ее словам, врачей к Навальному не пускали.
  • Глава профсоюза Альянс врачей Анастасия Васильева ранее сообщила, что 20 апреля Навального обследовали гражданские врачи. Как заявили доктора, Навальному нужно прекратить голодовку, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

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