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Швейцария ввела жесткие санкции против России

27 апреля 2022, 20:20

В Швейцарии больше нельзя регистрировать трастовые фонды для граждан или жителей России.

Швейцария
Швейцария ввела санкции против россии / Reuters

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Швейцария ввела очередные санкции против России.

По информации чиновника в Telegram, санкции предусматривают запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры.

Также в Швейцарии больше нельзя регистрировать трастовые фонды для граждан или жителей России.

"Изоляция и желанный советский союз для РФ с каждым днем становится реальностью", - написал Ермак.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление, согласно которому Украина готовит контрнаступление на занятые армией Россией позиции. Украинские силы обороны перейдут к атаку после того, как наша армия получит тяжелое вооружение от Запада. ВСУ намерены действовать без промедления.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что его регион пока не ожидает наступления со стороны РФ. Но подготовка идет к различным сценариям. Однако, по его словам, армия Украины готовится к наступлению на оккупированный Херсон.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что после битвы за Донбасс война России против Украины может продолжиться. Украинцам следует готовиться к длительному противостоянию со страной-оккупантом. Не исключено, что боевые действия могут продлиться до Нового года.

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война в Украине санкции против России военная агрессия РФ Андрей Ермак
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