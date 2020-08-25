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"Слишком торопятся с выводами": в Москве не поверили в отравление Навального

25 августа 2020, 09:55

Немецкие врачи сделали поспешные выводы о состоянии российского оппозиционера.

Навальный
В Москве не поверили в отравление Навального / Reuters

Утверждения об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который в состоянии комы лежит в немецкой клинике Шарите, являются поспешными, клиническая картина не соответствует типичной при такого рода ситуациях, заявил руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шигеева, немецкие врачи поторопились с выводами.

"В средствах массовой информации много сведений о возможном отравлении как доказанном свершившемся факте. Внимательно изучив все представленные в СМИ сведения, мы считаем, что зарубежные коллеги слишком торопятся с выводами", - сказал Шигеев.

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Читайте такжеЧем отравили Навального: биохимик всё разложил по полочкамНапомним, ранее в Омске врачи Больницы скорой медицинской помощи №1 не выявили у Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которые обнаружили специалисты немецкой клиники Шарите, куда транспортировали оппозиционера.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - сказал заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев в комментарии Интерфаксу.

Алексей Навальный Навальный
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