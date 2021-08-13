Смертельный взрыв в Воронеже: умерла еще одна пассажирка автобуса, число пострадавших выросло

Взрыв в автобусе в Воронеже прогремел вечером 12 августа / Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В Воронеже в результате взрыва в автобусе с пассажирами две женщины скончались. Кроме того, пострадали 19 человек. Стало известно о состоянии их здоровья.

Издание РБК пишет, что трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии: они в реанимации, один человек - в операционной. Состояние пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась.

Еще двоих пострадавших доставили в ожоговое отделение. Один пострадавший с ожогами 1-2 степени находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

При этом женщина, которой в результате взрыва оторвало нижнюю треть голени, скончалась в реанимации.

Teм временем Telegram-канал Mash сообщает со ссылкой на губернатора области Александра Гусева, что скончалась ещё одна пострадавшая от взрыва в Воронеже. Отмечается, что погибшую звали Татьяна Иванова, ей было 55 лет.

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Люди несут цветы к месту взрыва автобуса в Воронеже / Mash

Взрыв автобуса в Воронеже – что известно:

Вечером 12 августа в российском Воронеже произошел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ. Всего в автобусе было около 35 человек.

В результате взрыва с автобуса сорвало обшивку, вылетели стекла. Среди причин взрыва сначала называли версию о взрыве газового баллона. Однако водитель автобуса заявил, что автобус работал на дизельном топливе.

Следствие считает техническую версию основной для взрыва автобуса в Воронеже.

"На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено", - сказал источник ТАСС.

Собеседник добавил, что на данный момент предварительно установлено, что взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.

СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщал Главред, в воскресенье, 8 августа, в Кривом Роге на жилмассиве ЮГОК мужчина подорвался на гранате, его госпитализировали. Пострадавшему 61 год, другие граждане не пострадали.