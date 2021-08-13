УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Смертельный взрыв в Воронеже: умерла еще одна пассажирка автобуса, число пострадавших выросло

13 августа 2021, 11:30
Прослушать новость
Остановить

Следствие считает техническую версию основной для взрыва автобуса в Воронеже. Следов взрывчатых веществ на месте инцидента не выявлено.

взрыв автобуса в Воронеже
Взрыв в автобусе в Воронеже прогремел вечером 12 августа / Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В Воронеже в результате взрыва в автобусе с пассажирами две женщины скончались. Кроме того, пострадали 19 человек. Стало известно о состоянии их здоровья.

Издание РБК пишет, что трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии: они в реанимации, один человек - в операционной. Состояние пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась.

Еще двоих пострадавших доставили в ожоговое отделение. Один пострадавший с ожогами 1-2 степени находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

При этом женщина, которой в результате взрыва оторвало нижнюю треть голени, скончалась в реанимации.

Teм временем Telegram-канал Mash сообщает со ссылкой на губернатора области Александра Гусева, что скончалась ещё одна пострадавшая от взрыва в Воронеже. Отмечается, что погибшую звали Татьяна Иванова, ей было 55 лет.

Реклама
Люди несут цветы к месту взрыва автобуса в Воронеже / Mash

Взрыв автобуса в Воронеже – что известно:

Вечером 12 августа в российском Воронеже произошел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ. Всего в автобусе было около 35 человек.

В результате взрыва с автобуса сорвало обшивку, вылетели стекла. Среди причин взрыва сначала называли версию о взрыве газового баллона. Однако водитель автобуса заявил, что автобус работал на дизельном топливе.

Следствие считает техническую версию основной для взрыва автобуса в Воронеже.

"На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено", - сказал источник ТАСС.

Собеседник добавил, что на данный момент предварительно установлено, что взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.

СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщал Главред, в воскресенье, 8 августа, в Кривом Роге на жилмассиве ЮГОК мужчина подорвался на гранате, его госпитализировали. Пострадавшему 61 год, другие граждане не пострадали.

новости России Воронеж микроавтобус взрыв
Сейчас вы просматриваете новость «Смертельный взрыв в Воронеже: умерла еще одна пассажирка автобуса, число пострадавших выросло». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Снег исчезнет, а Украина превратиться в тропики: климатолог дала пугающий прогнозСнег исчезнет, а Украина превратиться в тропики: климатолог дала пугающий прогноз Рождество Николая Чудотворца: традиции и запреты праздника, молитва святому и поздравленияРождество Николая Чудотворца: традиции и запреты праздника, молитва святому и поздравления Дарья Белодед разделась и игриво показала грудь и попу на аппетитных кадрахДарья Белодед разделась и игриво показала грудь и попу на аппетитных кадрах Самый вкусный маринованный болгарский перец на зиму: простой рецепт приготовленияСамый вкусный маринованный болгарский перец на зиму: простой рецепт приготовления Военная операция России и восстание в Украине: Илларионов раскрыл новый план ПутинаВоенная операция России и восстание в Украине: Илларионов раскрыл новый план Путина

Последние новости

11:43

Оккуированную Керчь затопило, жителей готовят к эвакуации

11:30

Смертельный взрыв в Воронеже: умерла еще одна пассажирка автобуса, число пострадавших выросло Видео

11:21

Любовный гороскоп на неделю 16-22 августа: разочарование, сюрпризы или предложение руки и сердца Видео

10:36

Сильная боль и страдания перед смертью: в Одессе мужчина застрелил собаку во время дрессировки

10:07

Коронавирусом через пару лет будут болеть только дети - исследование

Реклама
09:38

В Украине в два раза выросло число зараженных "Дельта"-штаммом коронавируса

09:21

Пятница 13: чем так страшна, приметы и что происходит в этот день Видео

09:07

Будет ад: климатолог раскрыла сценарии изменения климата в Украине

08:57

Жуткая жара и кое-где ливни: прогноз погоды в Украине на 13 августа Видео

08:43

Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: пустые обещания или серьезный разговор Видео

08:20

В Карпатах построили часовню на месте "явления дьявола": опубликовано фото

08:18

В Украине резко подскочило число жертв коронавируса за сутки

07:50

"Набросилась со шваброй": муж участницы шоу Панянка-селянка признался, за что убил супругу Видео

07:45

В нетрях Мордора неслабо "рвануло", зарево видно до сих пор мнение

07:42

В Киеве в ресторане мужчина на виду у всех стрелял в своего противника Видео

07:13

В Одессе голый парень разжигал огонь на мемориале — его увезли в психбольницу Видео

07:10

Указ Путина и поглощение Россией Беларуси: в Слуге народа предупредили об ударе Лукашенко по Украине Видео

06:40

Взрыв автобуса в Воронеже: возросло число пострадавших, девушке оторвало ноги - она скончалась Видео

06:30

У нас больше нет ресурса, чтобы давать политикам время в кредит мнение

06:02

Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа: самый лучший день для новой прически Видео

Реклама
05:53

Транзит газа через Украину и сценарий по СП-2: эксперт объявила о плане Б Киева и Вашингтона Видео

05:44

Надя Дорофеева в топике и шортиках произвела фурор растяжкой и аппетитными формами

05:28

Врач из Израиля назвал самую эффективную вакцину от штамма коронавируса Дельта

05:02

Ученые предсказали новые катастрофические для Земли результаты таяния льдов

04:45

"Готовьтесь к худшему": Комаровский дал мрачный прогноз насчет вспышки COVID-19 осенью

04:22

Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок Видео

03:50

Стерилизация вместо стрижки: в Киеве врачи ветклиники допустили роковую ошибку

03:14

Международный день левши: история праздника, поздравления и картинки

02:39

Ученые нашли новый и необычный признак скорого сердечного приступа

02:11

Анита Луценко в прозрачном боди без трусов произвела фурор в провокационной позе

01:37

Кому и почему нельзя увлекаться красным мясом: эксперт предупредила об опасности

00:51

Ученые выяснили, почему после коронавируса ухудшается память

00:19

Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены

00:04

Украинцам пообещали материальную помощь ко Дню Независимости Видео

12 августа, четверг
23:49

В Киевской области подешевела стоимость проезда: список маршруток Видео

23:26

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым грозит опасность в Пятницу 13 Видео

23:02

В России взорвалась и полностью сгорела маршрутка, много пострадавших Видео

22:54

Названа самая востребованная и дорогая ягода в Украине Видео

22:36

В аннексированном Крыму затопило трассу, которая ведет к Керченскому мосту

22:02

В Украину придет неожиданное резкое похолодание Видео

Реклама
21:45

В Германии в квартире российского шпиона нашли шеврон Беркута - СМИ

21:28

Приметы на 13 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

21:09

Объятия с россиянкой: тренер Магучих хочет бросить карьеру после хейта Видео

21:02

В Кривом Роге в супермаркете на людей рухнул потолок: мужчину срочно госпитализировали Фото Видео

20:44

В Луцке 19-летний парень в СИЗО убил мужчину, который отрубил жене голову Видео

20:39

"Камни с неба еще не начали падать": Кулеба резко пошутил над Лавровым и дал обещание по Крыму Видео

20:32

Под Киевом ограбили маленькую девочку, которую бросили одну в машине

19:59

Что нельзя делать в Успенский пост 2021: правила питания Видео

19:52

Ребров резко высказался о тренерстве в сборной Украины Видео

19:39

Названа возможная сумма ущерба в бюджете-2021 из-за схем со "скрутками" НДС

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять