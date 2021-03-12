Смерти после применения вакцины - комментарий АstraZeneca

В АstraZeneca прокомментировали смерти после применения вакцины / Reuters

После того как ряд стран принял решение приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом АstraZeneca, в компании-производителе заявили ‒ отсутствуют достоверные доказательства того, что после укола вакциной возникают тромбы, сообщает американский телеканал CNN.

"Анализ наших показателей безопасности из более 10 миллионов записей показал отсутствие доказательств повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-либо партии и определенной стране, связанного с вакциной AstraZeneca от COVID-19", ‒ заявили в АstraZeneca.

Также в компании заявили о том, что готовы поддержать любое расследование в отношении препарата и добавили ‒ количество негативных последствий у всех вакцинированных AstraZeneca "значительно ниже, чем можно было бы ожидать в целом".

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Напомним, ранее сообщалось: