Смерти после применения вакцины - комментарий АstraZeneca

В АstraZeneca дали комментарий по резонансным случаям смертей, которые были зафиксированы якобы после вакцинации от COVID-19 препаратом этой компании.
После того как ряд стран принял решение приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом АstraZeneca, в компании-производителе заявили ‒ отсутствуют достоверные доказательства того, что после укола вакциной возникают тромбы, сообщает американский телеканал CNN.
"Анализ наших показателей безопасности из более 10 миллионов записей показал отсутствие доказательств повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-либо партии и определенной стране, связанного с вакциной AstraZeneca от COVID-19", ‒ заявили в АstraZeneca.
Также в компании заявили о том, что готовы поддержать любое расследование в отношении препарата и добавили ‒ количество негативных последствий у всех вакцинированных AstraZeneca "значительно ниже, чем можно было бы ожидать в целом".
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Напомним, ранее сообщалось:
- Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Вслед за европейскими странами в Таиланде также приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за возможного риска появления тромбов.
- Отметим, что от использования вакцины AstraZeneca ранее уже отказались: Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Кипр, Дания, Норвегия, Исландия, Италия.
- 8 марта в Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.
- В Германии в конце февраля представители приоритетных групп вакцинации (вакцину AstraZeneca рекомендовали применять для лиц в возрасте до 65 лет) массово отказывались от прививок вакциной англо-шведской фармкомпании. Причиной называли низкий уровень эффективности и более высокий уровень побочных эффектов препарата AstraZeneca в сравнении с вакциной Pfizer.