УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Смерти после применения вакцины - комментарий АstraZeneca

12 марта 2021, 19:16
Прослушать новость
Остановить

В АstraZeneca дали комментарий по резонансным случаям смертей, которые были зафиксированы якобы после вакцинации от COVID-19 препаратом этой компании.

АстраЗенека
В АstraZeneca прокомментировали смерти после применения вакцины / Reuters

После того как ряд стран принял решение приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом АstraZeneca, в компании-производителе заявили ‒ отсутствуют достоверные доказательства того, что после укола вакциной возникают тромбы, сообщает американский телеканал CNN.

"Анализ наших показателей безопасности из более 10 миллионов записей показал отсутствие доказательств повышенного риска эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-либо партии и определенной стране, связанного с вакциной AstraZeneca от COVID-19", ‒ заявили в АstraZeneca.

Также в компании заявили о том, что готовы поддержать любое расследование в отношении препарата и добавили ‒ количество негативных последствий у всех вакцинированных AstraZeneca "значительно ниже, чем можно было бы ожидать в целом".

Читайте такжеВ ЕС хотят расширить список побочных эффектов от AstraZeneca: что войдет

Напомним, ранее сообщалось:

COVID-19 вакцина от коронавируса вакцина AstraZeneca
Сейчас вы просматриваете новость «Смерти после применения вакцины - комментарий АstraZeneca». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Умерла легендарный советский композиторУмерла легендарный советский композитор У берегов Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту, есть жертвыУ берегов Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту, есть жертвы На госТВ Беларуси унизили Зеленского и назвали Украину "бандеростаном"На госТВ Беларуси унизили Зеленского и назвали Украину "бандеростаном" Действия США при Байдене пока идут на пользу России – ИлларионовДействия США при Байдене пока идут на пользу России – Илларионов Илларионов объяснил действия России и Путина по Донбассу при БайденеИлларионов объяснил действия России и Путина по Донбассу при Байдене

Последние новости

19:49
Гороскоп на 13 марта для всех: соблазнительное знакомство и тайная корысть
19:29
Столица застряла в огромных пробках, заблокированы магистрали Видео
19:23
Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов Видео
19:22
В СБУ сделали заявление о договоре по Крыму и Черноморскому флоту РФ Видео
19:16
Смерти после применения вакцины - комментарий АstraZeneca Видео
Реклама
19:05
Холостяк 11 сезон: как прошел 2 выпуск - порноактриса на проекте и второй дом Видео
18:40
Халява закончилась: Netflix взялся за недобросовестных пользователей
18:07
В Microsoft Store началась крупная распродажа игр для Xbox и ПК
18:05
В ЕС хотят расширить список побочных эффектов от AstraZeneca: что войдет Видео
17:50
Кравчук рассказал, как США изменят переговоры по Донбассу Видео
17:43
Дефицит железа: как выявить проблему Видео
17:09
Разработка ремейка легендарной "Готики" набирает обороты Видео
17:07
"Абсолютно другие симптомы": врачи указали на необычные проявления хронической болезни Видео
17:00
Где логика 2021 - Что показали во втором выпуске шоу Нового канала Видео
16:56
В МИД Украины назвали условие отмены санкций ЕС против России Видео
16:55
Кабмин должен действовать на рынке газа рыночными методами – Ассоциация
16:40
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ Видео
16:36
Go-A обвинили в использовании редчайшей птицы для клипа на Евровидение
16:35
Эксперт назвал главного противника реального рынка газа
16:26
Как женщине не заболеть раком: семь важных шагов Видео
Реклама
16:12
Части Украины синоптик сулит до +14: названы самые теплые области Видео
16:10
Instagram перезапустила Lite-версию своего приложения в Украине
16:02
У Кличко раскрыли планы по работе транспорта в Киеве в случае локдауна Видео
16:01
В Украине подорожали сигареты - чиновники назвали причину Видео
15:54
Кравчук сделал заявление о новых переговорах Зеленского и Путина Видео
15:47
ЕС ударил по России продлением санкций за агрессию против Украины Видео
15:43
Телеведущую заставили есть живых тараканов в Индонезии
15:26
Вирусолог рассказала, скиснет ли в Украине вся вакцина Covishield Видео
15:25
Когда потепление в Украине: синоптик назвала теплые дни Видео
15:21
В Bethesda рассказали, как продвигается разработка TES 6 и Starfield Видео
15:13
Сделка "Метинвеста" на Донбассе станет важным сигналом для жителей ОРДЛО - эксперт
15:00
Де логіка 2021 - самые яркие моменты первого выпуска нового проекта Видео
14:59
Украина вооружится американскими истребителями F-35 – командующий ВС Видео
14:40
В сети "заправок Медведчука" ответили на обыски СБУ Видео
14:22
Киевским работникам сегодня подарили короткий рабочий день Видео
14:08
Microsoft поставила точку в вопросе выхода игр Bethesda на PS5 Видео
13:57
Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
13:53
Луценко оконфузился в эфире своей программы на канале Порошенко
13:44
Навальный "убыл" из СИЗО в неизвестном направлении Видео
13:26
Поздравления с Днем землеустроителя прикольные и искренние
Реклама
13:26
На госТВ Беларуси унизили Зеленского и назвали Украину "бандеростаном" Видео
13:10
Square Enix устроит шоу с анонсами – там покажут новую Life is Strange
12:54
Лещенко рассказал о покупке сыном Ахметова "дворца" в Швейцарии Видео
12:52
Ляшко назвал главное условие введения в Украине локдауна Видео
12:33
В Steam отдают оригинальную Metro 2033 в рамках распродажи игр серии Видео
12:25
Binomo в Украине: обзор платформы онлайн-трейдинга новости компании
12:12
Фитнес-модель показала фанатам тугую попу на сексуальном снимке
12:02
У берегов Африки пираты напали на танкер с украинцами и захватили заложников
11:44
Надя Дорофеева выпустила концертный клип на песню А tebe
11:42
Как похудеть на 10 килограмм быстро и без вреда для здоровья Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять