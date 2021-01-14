СМИ узнали о реакции Трампа после объявленного импичмента

Трамп разозлился из-за импичмента и решил прекратить сотрудничество с Джулиани / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп пребывает в ярости из-за того, что союзники не стали защищать его призывы к сторонникам, осуществившим попытку штурма Капитолия. Политик принял решение прекратить сотрудничество с одним из своих главных соратников – адвокатом Руди Джулиани.

Как сообщает The Washington Post, Трамп разозлился и изолировался после того, как Палата представителей объявила ему импичмент. Он стал первым президентом в американской истории, которому дважды был выражен вотум недоверия.

В материале утверждается, что Трамп крайне недоволен поведением своих союзников, которые не стали защищать его призывы к сторонникам, осуществившим попытку штурма здания Конгресса США.Читайте также"Надеюсь, Сенат справится": Байден отреагировал на объявление импичмента Трампу

Кроме того, журналисты акцентировали внимание на том, что Дональд Трамп решил разорвать сотрудничество с одним из своих ключевых соратников, адвокатом Руди Джулиани. Президент попросил помощников прекратить финансирование адвокатской команды Джулиани.

В прессе также подчеркнули, что чиновники Белого дома блокируют возможность Джулиани дозвониться Трампу.

Импичмент Дональду Трампу