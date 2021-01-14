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СМИ узнали о реакции Трампа после объявленного импичмента

14 января 2021, 13:41
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Соратники Трампа покидают команду главы государства.

Трамп
Трамп разозлился из-за импичмента и решил прекратить сотрудничество с Джулиани / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп пребывает в ярости из-за того, что союзники не стали защищать его призывы к сторонникам, осуществившим попытку штурма Капитолия. Политик принял решение прекратить сотрудничество с одним из своих главных соратников – адвокатом Руди Джулиани.

Как сообщает The Washington Post, Трамп разозлился и изолировался после того, как Палата представителей объявила ему импичмент. Он стал первым президентом в американской истории, которому дважды был выражен вотум недоверия.

В материале утверждается, что Трамп крайне недоволен поведением своих союзников, которые не стали защищать его призывы к сторонникам, осуществившим попытку штурма здания Конгресса США.Читайте также"Надеюсь, Сенат справится": Байден отреагировал на объявление импичмента Трампу

Кроме того, журналисты акцентировали внимание на том, что Дональд Трамп решил разорвать сотрудничество с одним из своих ключевых соратников, адвокатом Руди Джулиани. Президент попросил помощников прекратить финансирование адвокатской команды Джулиани.

В прессе также подчеркнули, что чиновники Белого дома блокируют возможность Джулиани дозвониться Трампу.

Импичмент Дональду Трампу

  • Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент 45-му президенту Америки Дональду Трампу. Его обвинили в провокации восстания, попыткой которого назвали беспорядки у Капитолия 6 января.
  • После импичмента Белый дом опубликовал заявление Дональда Трампа, в котором он призвал США к единству и осудил события у Капитолия. При этом Трамп не стал комментировать объявление ему импичмента.
  • Импичмент Трампу должна утвердить верхняя палата американского парламента – Сенат США, однако глава Республиканского большинства Митч Макконнел заявил, что решение по этому вопросу не будет принято до дня инаугурации Джо Байдена.

новости США Дональд Трамп Рудольф Джулиани
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