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Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа: известна дата

14 января 2021, 09:33
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Доступ к мессенджеру Трампу перекроют в день инаугурации Байдена.

Дональд Трамп
Дональда Трампа массово банят соцсети / Фото Reuters

Сразу после инаугурации избранного президента США Джо Байдена мессенджер Snapchat планирует навсегда запретить аккаунт Дональда Трампа.

В компании свое решение объяснили интересами общественной безопасности. Об этом сообщает Axios.

"В интересах общественной безопасности и на основании его (Трампа. – ред.) попыток распространять дезинформацию, разжигать ненависть и подстрекать к насилию, которые являются явными нарушениями наших руководящих принципов, мы приняли решение навсегда закрыть его аккаунт", - заявил пресс-секретарь Snapchat.

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Напомним:

  • После массовых беспорядков в США и штурма Капитолия 6 января многие социальные сети, включая Twitter, Instagram и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.
  • Видеохостинг YouTube решил лишить некоторых возможностей официальную учетную запись действующего президента США Дональда Трампа.
  • Американские корпорации Apple и Google заблокировали в своих магазинах приложение соцсети Parler, которую называют площадкой сторонников американского лидера.
  • Позже стало известно, что социальная сеть Parler прекратила работать после того, как компания Amazon отрезала ее от своих серверов.
  • После того, как сторонников президента США Дональда Трампа начали массово банить в социальных сетях Twitter и Facebook, а также из-за закрытия альтернативной социальной сети Parler, американцы начали переходить в мессенджер Telegram.

Протесты в США и импичмент Трампу - что нужно знать

Выборы в США состоялись в конце 2020 года. Победителем президентской гонки стал бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден.

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Трамп утверждал, что у него украли победу.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.

Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Тем не менее Конгресс все же смог поставить точку в избирательной гонке. 7 января были утверждены итоги выборов в США – победу одержал Байден, а Трампу пригрозили импичментом.

Президенту-републиканцу пришлось признать свое поражения на выборах. Однако это произошло через несколько дней после массовых беспорядков в Вашингтоне.

13 января палата Представителей Конгресса США во второй раз за каденцию Трампа объявила ему импичмент. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.

Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала утвержденное конгрессменами обвинительное заключение по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.

новости США Дональд Трамп протесты в США
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