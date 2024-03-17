Сняли флаг РФ и повесили свой: российские повстанцы освободили два села на Белгородщине

Российские добровольцы освободили село Козинка и поселок Горьковский.

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Российские добровольцы заявили об освобождении двух населенных пунктов в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/legionoffreedom_ua, t.me/SiberianBattalion

Российские добровольцы объявили об освобождении еще одного населенного пункта на территории РФ. Речь идет о селе Козинка в Грайворонском районе Белгородской области РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале "Сибирского батальона".

Российское село от путинского войска освободили бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" и "Сибирского батальона".

"Ограниченная специальная операция добровольческих сил на территории РФ продолжается. Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка Российской Федерации", - сообщили российские добровольцы.

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Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК) Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, которое сформировано выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

Бойцы Легиона "Свобода России" ранее заявили о том, что в Белгородской области РФ удалось освободить поселок Горьковский.

"Замечательная совместная работа РОС с ичкерийскими добровольцами!" - написали российские добровольцы.

Что известно о Легионе "Свобода России" Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

Операция повстанцев на территории РФ

Ранее после ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматум. В РФ исчезла даже видимость избирательного процесса, заявили представители РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

Напомним, ранее в "Русском Добровольческом Корпусе" опубликовано видео, где российские солдаты оставляют свои позиции и убегают. "Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населённые пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ, брошенные и ненужные", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.

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