"Собирайте манатки": в Женеве переговорщики РФ опустились до хамства и поставили ультиматум

В МИД РФ нахамили НАТО / Reuters

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву, заявил о том, что НАТО должно вернуться к рубежам 1997 года.

В интервью ТАСС он подчеркнул, что НАТО на протяжении всех последних десятилетий якобы стремится "оттеснить" РФ и перевести ее на вторые роли в европейской и международной политике.

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". - заявил российский дипломат.

По словам Рябкова, рассчитывать на продвижение вперед по вопросам "гарантий безопасности" на предстоящих переговорах РФ с США и НАТО "наивно", судя по публичной позиции западных партнеров в преддверии встречи.

"Я хотел бы прежде всего услышать в ходе предстоящих контактов что-то более внятное по нерасширению НАТО, отзыву решения бухарестского саммита 2008 года, по недопустимости для США и натовских стран продолжать геополитическое освоение, по сути дела, всего пространства, подконтрольного этой группе государств, к западу, северо-западу, юго-западу от наших границ. И это главное для нас, а совершенно не те аспекты, на которых сейчас фокусируется американская сторона", - добавил Рябков.

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Как сказал замминистра, Москва исходит из того, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру.

"Поэтому обещания, политические гарантии, какие-то слова ничего не значат. Вот сейчас произнесено, что у США нет намерений размещать ударные вооружения в Украине. Сегодня нет, а завтра или послезавтра что будет? А готовы США положить это на бумагу и ратифицировать?" - отметил Рябков.

Он подчеркнул, что договоренности РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности должны носить юридически обязывающий характер.

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Ранее в РФ опубликовали два документа, которые Москва предлагает обсудить Вашингтону. Речь идет о проектах договора РФ и США по гарантиям безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО.

В Вашингтоне сказали, что США не намерены вести переговоры с Россией по вопросам безопасности без участия государств ЕС и стран-союзников. При этом американцы не готовы к уступкам в вопросе ограничений на ведение странами суверенной политики.

Встреча представителей Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности состоится 10 января в Женеве. Саммит НАТО-Россия запланирован на 12 января.

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