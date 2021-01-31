Спасет только чудо: Пономарев спрогнозировал судьбу Навального

Пономарев считает, что Навального посадят в тюрьму, причем надолго / Фото Reuters

Бывший депутат российской Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев считает, что Алексею Навальному грозит длительное тюремное заключение. При том он назвал одно условие, при котором такого сценария можно было бы избежать.

"Я очень сильно удивлюсь, если он его (Путин Навального, - ред.) не посадит. Остается шанс – если 31 января случится чудо, выйдет по-настоящему большое количество людей, власть может сдать назад. Хотя все равно это маловероятно", - рассказал Пономарев в интервью Obozrevatel.

При этом экс-депутат считает, что Навального посадят в тюрьму надолго. Для начала это будет срок, который был условным - 3,5 года.

"Этого как раз достаточно, чтобы досидеть до следующих президентских выборов в 2024 году. Но думаю, что ему этот срок обязательно еще удлинят", - прогнозирует Пономарев.

"Это Рубикон. Если он будет перейден и Навального посадят, я думаю, что он будет сидеть долго – так же, как в свое время сидел Михаил Ходорковский", - добавил оппозиционер.

Почему задержали Навального У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше. Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству, условно осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации. До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз: 13 января,

27 января,

3 февраля,

16 марта,

6 июля,

17 августа. Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме. Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите. Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный. Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.

Как сообщал Главред, бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев объяснил, стоит ли кто-то за Алексеем Навальным и откуда политик берет информацию для своих разоблачительных материалов.

Протесты в России – последние новости: