Срыв поставок газа в ЕС из-за вторжения РФ в Украину: СМИ объявили о планах США на возможный сценарий

Запад опасается ухудшения ситуации с газовым кризисом в случае нападения России на Украину / Reuters

Представители Государственного департамента США провели переговоры с международными энергетическими компаниями по планам на поставку газа в Европу в случае возможного военного вторжения России в Украину. Обсуждались перебои в прокачке топлива и ухудшение ситуации с газовым кризисом в ЕС в том случае, если Штаты введут санкции в ситуации с российско-украинским конфликтом.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, консультации были проведены под руководством старшего советника Госдепа по энергетической безопасности Амоса Хохштейна.

Читайте такжеПоставки газа через Украину и переговоры с РФ, США и Германией: у Зеленского раскрыли планы Киева"Мы провели консультации также и с энергетическими компаниями. Мы говорили с ними по поводу беспокоящих нас вопросов и говорили с ними о целом ряде чрезвычайных ситуаций", - отметил источник.

Также указывается, что речь шла об ухудшении ситуации с газовым кризисом в Европе в случае каких-либо перебоев поставок российского газа.

"Европейский Союз зависит от России примерно на треть своих поставок газа, и санкции США из-за любого конфликта могут нарушить эти поставки. Любые перебои в поставках российского газа в Европу усилили бы энергетический кризис, вызванный дефицитом топлива", – говорится в публикации.

Реклама

Подчеркивается, что стороны говорили о возможных сбоях в поставках газа в том случае, если Россия запустит сценарий военной операции против Украины, а США в ответ введут санкции против Москвы.

Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Европа стремительно опустошает газовые хранилищаНапомним, ранее в Международном энергетическом агентстве заявили, что газовый кризис в Европе спровоцирован, в том числе, и действиями России, которая сократила поставка топлива в страны ЕС. Газпром мог бы увеличить прокачку на 30%, однако этого не происходит. Газохранилища европейских стран заполнены только на 51%.

Угроза военного вторжения РФ в Украину

На фоне повышения концентрации войск России у границ Украины и обвинений Москвы в угрозах НАТО российским границам в период с 10 по 13 января состоялись переговоры Запада и РФ.

Заместитель госсекретаря США, представитель Вашингтона на переговорах с Москвой Венди Шерман заявила, что Штаты не пойдут на уступки России по ряду стратегически важных вопросов. Речь идет о гарантиях нерасширения НАТО на восток и невступления Украины в Североатлантический альянс. Она предупредила российское государство о серьезных санкциях в случае военного вторжения на территорию Украины.

Делегат России, замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что Москва не планирует нападать на Киев. Однако, согласно позиции РФ, США должны гарантировать России, что Украины и Грузия якобы никогда не присоединятся к Североатлантическому альянсу.

Переговоры НАТО и России прошли 12 января. Генеральный секретарь военно-политического блока Запада Йенс Столтенберг сказал, что организация не готова к компромиссам по территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. При этом у России нет права вето на вступление Киева в НАТО, данный вопрос будет решаться украинским государством и странами-участницами Альянса.

При этом Столтенберг предупредил Россию о том, что если Москва запустит новый военный сценарий против Киева, НАТО усилит свое присутствие на восточном фланге Европы.

Главред рекомендует: