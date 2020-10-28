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США снова накрыли протесты после убийства копами афроамериканца

28 октября 2020, 12:47

Протесты сопровождались грабежом магазинов и поджогом машин. Пострадали 30 полицейских.

Протесты в США
Протесты в США разгорелись после убийства Уолтера Уоллеса/ Фото Reuters

В США снова вспыхнули массовые протесты, которые закончились погромами, беспорядками и грабежами. Причиной недовольства американцев стало убийство очередного чернокожего мужчины по имени Уолтер Уоллес (Walter Wallace).

27-летний Уолтер Уоллес был застрелен полицией в Филадельфии в понедельник, 26 октября, после того, как бросился на них с ножом, пишет CNN. Мужчина получил ранение в плечо и грудь и скончался в больнице.

Семья Уоллеса сообщила, что у Уолтера были психические проблемы, они позвонили 911 и вызвали скорую помощь. Но вместо медиков прибыли полицейские. На их призывы Уолтер не реагировал, поэтому его застрелили на глазах родных и соседей.

Имена полицейских, стрелявших в Уоллеса, не сообщаются. Однако комиссар полиции Даниэль М. Аутло заявила, что она приказала провести расследование, и все виновные понесут наказание.

В Сети появилось видео, как копы расстреляли Уолтера Уоллеса.

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Протесты в США из-за убийства Уолтера Уоллеса

После смерти Уоллеса в Филадельфии начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Люди поджигали машины, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и грабили магазины и торговые центры. В город ввели Национальную гвардию.

В Департаменте полиции Филадельфии сообщили, что всего было зафиксировано около тысячи человек, грабящих магазины. Во время грабежей произошло несколько перестрелок, известно, что ранения получила 15-летняя девушка.

"Мы здесь, чтобы уничтожить систему, которая должна уничтожить нас. Они застрелили этого человека, чтобы убить его. Четырнадцать раз", – сказал афроамериканец Микал Вудс из Западной Филадельфии.

Протесты в США
Протесты охватили Филадельфию / Фото Reuters

Беспорядки вспыхнули и в Нью-Йорке. В Бруклине неизвестный протаранил заграждение из полицейских велосипедов. Офицеры окружили автомобиль, пытаясь его остановить. Когда водитель не отреагировал, силовики начали разбивать окна машины, после этого он скрылся.

Кроме того, в Нью-Йорке демонстранты разбили окна в нескольких магазинах, зажгли костры и нарисовали граффити на полицейском фургоне. Полиция арестовала около 30 человек.

В результате массовых протестов пострадали 30 полицейских, причем одного из них сбил пикап. Был арестован 91 человек, 76 – за кражу со взломом.

Тем временем отец убитого Уолтера Уоллеса призвал остановить беспорядки, заявив, что "грабители проявляют неуважение к его семье" и никак не помогают в сложившейся ситуации.

Погромы в США
Погромы в США переросли в грабежи магазинов / Фото Reuters
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Фото Reuters

Что известно о Уолтере Уоллесе

Застреленный копами чернокожий американец Уолтер Уоллес страдал биполярным расстройством, был начинающим рэпером и имел проблемы с законом.

В 2017 году Уоллес признал себя виновным в грабеже, нападении и хранении орудия преступления после того, как вломился в дом женщины и приставил ей пистолет к голове. Он был приговорен к 11-23 месяцам лишения свободы.

А в 2013 году мужчина признал себя виновным в нападении и сопротивлении аресту после того, как ударил полицейского по лицу.

Напомним:

  • 25 мая 2020 года, в городе Миннеаполис (штат Миннесота), полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – просто наступив ему на шею. После чего местные жители обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок.
  • Затем начались протесты по всей стране ‒ с полномасштабными массовыми беспорядками.
  • Власти многих американских городов один за другим начали вводить комендантский час ‒ по причине погромов. Для их подавления в 21 из 50 штатов пришлось вызвать войска Национальной гвардии.
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