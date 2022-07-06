Стальной кулак для ВСУ: в ФРГ требуют передать Украине 200 мощных БТР

Для ВСУ стоит вопрос быстрой отправки надежных машин на линию фронта, подчеркнули в Бундестаге.
В Бундестаге выступили с предложением передачи Украине 200 бронетранспортёров TPz 1 Fuchs.
Соответствующую инициативу озвучила немецкая парламентская группа ХДС/ХСС, сообщает издание Spiegel. Отмечается, что в ходатайстве парламентской группы идет речь о резолюции по поставках тяжелого вооружения Украине, принятой коалицией Бундестага.
В документе немецкие парламентарии подчеркивают, что для украинской армии это вопрос быстрой отправки надежных материалов, которые могут быть использованы непосредственно на линии фронта.
"Такой материал находится на вооружении Бундесвера и должен быть изъят из использования Бундесвером: бронированная транспортная машина Fuchs", - говорится в предложении.
В свою очередь генеральный инспектор Эберхард Цорн заявил, что не видит возможности для такой военной помощи Украине.
"Нам нужны эти машины. Я не вижу никакой возможности отказаться от этих автомобилей или их части в настоящее время", - заявил Цорн.
Бронетранспортёр TPz 1 Fuchs
Сварной корпус из стальных бронелистов обеспечивает защиту от пуль и осколков артиллерийских снарядов.
Характеристики
- Боевая масса, т 18,3
- Экипаж, чел. 2
- Десант, чел. 10
- Мощность двигателя, л. с. 320
- Скорость по шоссе, км/ч 105
- Запас хода по шоссе, км 800
- Колёсная формула 6 × 6
Вооружение
- ПТРК Милан или "ХOT"
- Пулемёты Три 7,62-мм MG-3
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал передачу Украине 10 самоходных артиллерийских систем.
Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Британии по итогам разговора премьер-мнистра Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.
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