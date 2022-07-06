Стальной кулак для ВСУ: в ФРГ требуют передать Украине 200 мощных БТР

БТР Fuchs / Bundeswehr/Marco Dorow

В Бундестаге выступили с предложением передачи Украине 200 бронетранспортёров TPz 1 Fuchs.

Соответствующую инициативу озвучила немецкая парламентская группа ХДС/ХСС, сообщает издание Spiegel. Отмечается, что в ходатайстве парламентской группы идет речь о резолюции по поставках тяжелого вооружения Украине, принятой коалицией Бундестага.

В документе немецкие парламентарии подчеркивают, что для украинской армии это вопрос быстрой отправки надежных материалов, которые могут быть использованы непосредственно на линии фронта.

"Такой материал находится на вооружении Бундесвера и должен быть изъят из использования Бундесвером: бронированная транспортная машина Fuchs", - говорится в предложении.

В свою очередь генеральный инспектор Эберхард Цорн заявил, что не видит возможности для такой военной помощи Украине.

"Нам нужны эти машины. Я не вижу никакой возможности отказаться от этих автомобилей или их части в настоящее время", - заявил Цорн.

Бронетранспортёр TPz 1 Fuchs

Сварной корпус из стальных бронелистов обеспечивает защиту от пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Характеристики

Боевая масса, т 18,3

Экипаж, чел. 2

Десант, чел. 10

Мощность двигателя, л. с. 320

Скорость по шоссе, км/ч 105

Запас хода по шоссе, км 800

Колёсная формула 6 × 6

Вооружение

ПТРК Милан или "ХOT"

Пулемёты Три 7,62-мм MG-3

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал передачу Украине 10 самоходных артиллерийских систем.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Британии по итогам разговора премьер-мнистра Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.

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