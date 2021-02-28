Стало известно об угрозе импичмента президенту Армении

Действия президента Армена Саркисяна наносят урон национальной безопасности Армении, считает Ваагн Овакимян.
Отказ президента Армении Армена Саркисяна отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна по ходатайству премьер-министра Никола Пашиняна можно трактовать как произвольные действия, которые наносят ущерб безопасности государства. Таким образом, появляются основания для объявления президенту импичмента, заявил депутат от правящей партии армянского парламента Мой шаг Ваагн Овакимян на своей странице в Facebook.
По его словам, отказ увольнять главу Гештаба Гаспаряна свидетельствует о том, что действия Саркисяна направлены на дестабилизацию ситуации в стране и нанесение урона государственной безопасности. В подобной ситуации возникают условия для отстранения президента от его должности.
"Шаги Армена Саркисяна, сделанные им в последнее время, похоже, направлены на то, чтобы вызвать упомянутые негативные последствия. Таким образом, можно констатировать наличие серьезных оснований для инициирования процесса импичмента Армена Саркисяна на основании грубого нарушения Конституции", - подчеркнул Овакимян.Читайте такжеДипломат объяснил, почему Пашинян не удержится у власти в Армении
Импичмент президенту Армении
- Согласно Конституции Армении, глава государства может быть отстранен от своей должности в том случае, если он совершил государственную измену, тяжкое преступление или допустил грубое конституционное нарушение
- Для того, чтобы появились основания для импичмента президенту, Национальное собрание (армянский парламент) большинством голосов от общего количества депутатов принимает решение, после чего обращается в Конституционный суд
- Далее Национальное собрание принимает постановление об отстранении президента на основании заключения Конституционного суда. Для этого нужно минимум 2/3 голосов от общего числа парламентариев
- Чтобы президенту был объявлен импичмент, следовательно, нужно дважды собрать 2/3 голосов депутатов
- На данный момент в провластной фракции Мой шаг 83 депутата. Для импичмента Армену Саркисяну нужно минимум 86 голосов
Ситуация в Армении
- Генштаб Армении 25 февраля призвал к отставке правительства Никола Пашиняна. Это произошло после того, как был уволен замглавы Генштаба Тиран Хачатрян, раскритиковавший заявление Пашиняна о неэффективности российских ракетных комплексов Искандер на войне в Карабахе. Пашинян назвал ситуацию попыткой военного переворота. В Армении начались протесты за отставку правительства.
- В тот же день Пашинян заявил об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, которую должен был утвердить президент. Однако глава государства Армен Саркисян отклонил ходатаство премьер-министра, назвав его неконституционным.
- Пашинян повторно подал ходатайство Саркисяну с целью увольнения главы Генштаба Гаспаряна. Теперь Саркисян должен в течение 3 дней либо оспорить предложение в Конституционном суде, либо подписать документ.
- Политический кризис в Армении разразился с ноября прошлого года, когда было подписано соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе. Ереван проиграл военную кампанию Азербайджану и потерял контроль над Карабахом. Из-за этого в Армении периодически проходят протесты с требованием отставки Пашиняна и его правительства.