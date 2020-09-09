Стало известно, в чем обвинили арестованную Колесникову

Мария Колесникова / tut.by

Появилась информация об обвинениях, которые были выдвинуты против члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которую арестовали в Минске.

Об этом сообщила ТАСС в среду адвокат задержанной Людмила Казак.

По ее словам, Колесникова проходит обвиняемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти в Беларуси.

"Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами", - добавила Казак.

Напомним, отец Колесниковой рассказал о том, что ее дочь арестована. По его словам, задержанная находится в СИЗО № 1 на Володарского.

Ранее сообщалось о том, что в квартире Марии Колесниковой в Минске проходит обыск.

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