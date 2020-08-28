Старший сын Лукашенко озвучил свое отношение к протестам

Виктор Лукашенко согласен слушать мнение оппонентов / Фото: RT

Старший сын президента Беларуси Виктор Лукашенко, который занимает пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета, публично озвучил свое отношение к протестам и к отечественной оппозиции.

Как сообщает RT, Лукашенко-младший считает демонстрантов отнюдь не соперниками, но оппонентами.

Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то", — сказал он.

Виктор добавил, что выступает за присутствие в стране разнообразных мнений. Однако сейчас, по его мнению, страна находится в сложной ситуации, поэтому нужно соблюдать единство. Он добавил, что все беларусы должны стараться идти по правильному направлению.

Также Виктор Лукашенко принял участие в велопробеге в поддержку главы государства, к нему присоединились его коллеги-спортивные чиновники. Велопробег завершился на площади возле Минск-Арены, где состоялся митинг в поддержку Александра Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко наблюдал за масштабными акциями протеста в Минске из своего вертолета. С ним находился его младший сын Николай в бронежилете и с оружием.

Как ранее сообщалось, в Минске на митинге в поддержку Александра Лукашенко присутствовал его 15-летний сын Николай Лукашенко.