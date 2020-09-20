Столкновения на акциях протеста в Беларуси: стало известно число задержанных

Протесты в Минске / tut.by

В Минске и во многих городах Беларуси в воскресенье, 20 сентября, состоялись массовые акции протеста. Произошли столкновения протестующих с силовиками, при этом проводились массовые облавы.

Белорусский правозащитный центр Весна публикует данные о задержанных участниках протестов.

Число задержанных на несанкционированных акциях оппозиции в Беларуси в воскресенье уже превысило 80 человек.

Отмечается, что десятки людей были задержаны как в Минске, так и в других городах Беларуси.

Правозащитники постоянно обновляют информацию о количестве задержанных.

Напомним, ранее в Минске силовики разогнали женский марш. Силовики окружили участниц марша. Женщины, заблокированные силовиками, стояли в оцеплении и громко кричали.

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После этого их начали задерживать с применением силы. Участницы марша, которые сопротивлялись, волочили по асфальту.