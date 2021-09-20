Стрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИ

В результате стрельбы в Перми погибли 6 человек / REUTERS

В Перми в реанимации больницы умер 18-летний Тимур Бекмансуров, который 20 сентября расстрелял студентов в Пермском государственном университете.

Как сообщает Telegram-канал 112, смерть наступила во время проведения операции.

"По информации нашего источника, 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров скончался в больнице во время операции", - говорится в сообщении.

Отмтим, что о смерти студента сообщает Коммерсантъ, ссылаясь на несколько источников в правоохранительных органах.

Вместе с тем появились подробности относительно задержания Бекмансуров.

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Задержал стрелявшего находившийся в тот момент рядом с вузом сотрудник полиции, инспектор ДПС Константин Калинин. Он рассказал, как обезвредил нападавшего.

"Я находился на смене на улице Дзержинского, 10 и занимался оформлением ДТП. В кабинет вдруг забежал очевидец и сообщил, что рядом с университетом началась стрельба. Мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию и увидели, как из университета выбегают люди. Была слышна стрельба. Напарник организовал эвакуацию людей. Я побежал к главному входу. Очевидцы мне сказали, что стрельба слышна на втором этаже. Я видел, как он спускается по лесенкам. Я крикнул: "Бросай!" Молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. Я применил огнестрельное оружие", - рассказал Константин Калинин.

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Напомним, утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.